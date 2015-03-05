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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 16:02 BJT

台湾债市：指标公债殖利率小跌收市，美国非农就业数据前波动不大

* 美债基本持平，台湾10年期公债在1.63%以上有买盘
    * 台债在美国公布非农就业数据前料盘整
    * 明日10年债104/5期发行前交易的区间料在1.61-1.63%

    路透台北3月5日 - 台湾指标10年期公债104/5期 周四收小跌。交易员指出，美债基本持平，
10年公债殖利率逢高有买盘进场，殖利率已连三日难以突破1.63%上方，预料在美国非农就业数据前台债波动
不会太大。
    
    至于下周二的10年期公债标售，目前市场仍多有疑虑，尤其是不确定财政部是否进场截标，多空双方都对
介入发行前交易有点恐惧。交易员多表示，以目前10年公债的殖利率水位，多空双方可能都不会有太大的动作
。
    
    〞今天(殖利率)忽下忽上，大家挂好价买卖，但没有积极，偶尔会出现跳空情况，没有很多人在玩才会这
样〞。一位小型票券商交易员说。
    
    另外一位证券商交易员表示，美债虽然偏空，但除非美债的单日波动很大，否则以目前10年公债殖利率在
1.63%附近的情况，空方大举有所动作的机会并不高。目前各方也认为特定金融机构对10年公债的兴趣不差，
也让空头有所忌惮。
        
    财政部将在10日标售104甲5期公债，预计金额400亿台币，天期为10年期，下周五(13日)发行。
    
    
    **先持平看待财政部的标售想法**
    
    台湾财政部国库署稍早表示，考虑采多次标售公债，单次标售金额降低的方式，以减少公债标售时国库截
标机率。因应此做法，单期主流公债标售金额由400亿台币，降为至少300亿台币。
    
    交易员认为，由于今年的公债标售期数已确定，因此今年标售做法改变的机会不大。此外以多期数标售，
单期金额减少的方式标售，是否可以减低财政部截标机率也相当存疑，因此先以中性看待财政部的新想法。
    
    〞财政部的做法还不确定，先看看再说，暂时不会有什么大影响，〞前述票券商交易员说。
     
    至于明日将上场的新一期五年公债104/6期，市场揣测殖利率可能开在1.04-1.05%的水位，较旧券103/15
高出约2基点左右。
    
    也有交易员表示，目前103/15期公债的借券利率为负--这代表空的成本走高，不排除市场人士将先回补尚
有10多亿台币的空单余额，再伺机进场新券104/6期公债，因发行前交易的做空成本很低。
    
    周五美国将公布2月非农就业岗位，市场预估增加24.0万个，前值为增加25.7万个。市场认为，数据结果
可能左右3月美国联邦储备理事会对升息的看法，因而对近期操作相当保守。
    
    财政部则将在3月24日(周二)标售104甲6期公债，目标金额350亿台币，天期为五年期。3月6日(本周五)将
开始首日发行前交易。
     
    他们预估，10年债104/5发行前交易明日区间暂看1.61-1.63%；五年债103/15区间则暂估1.02-1.03%。  
     
       收盘价                    涨跌幅     报价(%)          区间(%)     成交值
 年      期别                    (基点)                                (亿台币)
 期                                                                   
 10     104/5                     -0.65      1.6220    1.6160-1.6325      124.0
  5    103/15                     +0.20      1.0220    1.0200-1.0400       18.0
                                                                      
                                                                      
 
    本周全球重要经济事件和数据包括：  
    3/5(四)：欧洲央行管理委员会会议后宣布利率决议、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说、中
国全国人大三次会议召开、台湾央行公布2月底外汇存底、德国工业订单。
    3/6(五)：美国公布2月非农就业数据。
    
         30       104/4                     没有成交
         20       104/2                     没有成交
         10      103/13                       1.6260
          5      103/15                       1.0220
          3       104/1                     没有成交
          2       104/3                     没有成交
 (完)              

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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