台湾债市：指标公债殖利率小跌收市，美国非农就业数据前波动不大

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
* 美债基本持平，台湾10年期公债在1.63%以上有买盘 * 台债在美国公布非农就业数据前料盘整 * 明日10年债104/5期发行前交易的区间料在1.61-1.63% 路透台北3月5日 - 台湾指标10年期公债104/5期 周四收小跌。交易员指出，美债基本持平， 10年公债殖利率逢高有买盘进场，殖利率已连三日难以突破1.63%上方，预料在美国非农就业数据前台债波动 不会太大。 至于下周二的10年期公债标售，目前市场仍多有疑虑，尤其是不确定财政部是否进场截标，多空双方都对 介入发行前交易有点恐惧。交易员多表示，以目前10年公债的殖利率水位，多空双方可能都不会有太大的动作 。 〞今天(殖利率)忽下忽上，大家挂好价买卖，但没有积极，偶尔会出现跳空情况，没有很多人在玩才会这 样〞。一位小型票券商交易员说。 另外一位证券商交易员表示，美债虽然偏空，但除非美债的单日波动很大，否则以目前10年公债殖利率在 1.63%附近的情况，空方大举有所动作的机会并不高。目前各方也认为特定金融机构对10年公债的兴趣不差， 也让空头有所忌惮。 财政部将在10日标售104甲5期公债，预计金额400亿台币，天期为10年期，下周五(13日)发行。 **先持平看待财政部的标售想法** 台湾财政部国库署稍早表示，考虑采多次标售公债，单次标售金额降低的方式，以减少公债标售时国库截 标机率。因应此做法，单期主流公债标售金额由400亿台币，降为至少300亿台币。 交易员认为，由于今年的公债标售期数已确定，因此今年标售做法改变的机会不大。此外以多期数标售， 单期金额减少的方式标售，是否可以减低财政部截标机率也相当存疑，因此先以中性看待财政部的新想法。 〞财政部的做法还不确定，先看看再说，暂时不会有什么大影响，〞前述票券商交易员说。 至于明日将上场的新一期五年公债104/6期，市场揣测殖利率可能开在1.04-1.05%的水位，较旧券103/15 高出约2基点左右。 也有交易员表示，目前103/15期公债的借券利率为负--这代表空的成本走高，不排除市场人士将先回补尚 有10多亿台币的空单余额，再伺机进场新券104/6期公债，因发行前交易的做空成本很低。 周五美国将公布2月非农就业岗位，市场预估增加24.0万个，前值为增加25.7万个。市场认为，数据结果 可能左右3月美国联邦储备理事会对升息的看法，因而对近期操作相当保守。 财政部则将在3月24日(周二)标售104甲6期公债，目标金额350亿台币，天期为五年期。3月6日(本周五)将 开始首日发行前交易。 他们预估，10年债104/5发行前交易明日区间暂看1.61-1.63%；五年债103/15区间则暂估1.02-1.03%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/5 -0.65 1.6220 1.6160-1.6325 124.0 5 103/15 +0.20 1.0220 1.0200-1.0400 18.0 本周全球重要经济事件和数据包括： 3/5(四)：欧洲央行管理委员会会议后宣布利率决议、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说、中 国全国人大三次会议召开、台湾央行公布2月底外汇存底、德国工业订单。 3/6(五)：美国公布2月非农就业数据。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 103/13 1.6260 5 103/15 1.0220 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。