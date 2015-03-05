台湾债市：指标公债殖利率小跌收市，美国非农就业数据前波动不大

* 美债基本持平，台湾10年期公债在1.63%以上有买盘 * 台债在美国公布非农就业数据前料盘整 * 明日10年债104/5期发行前交易的区间料在1.61-1.63% 路透台北3月5日 - 台湾指标10年期公债104/5期 周四收小跌。交易员指出，美债基本持平， 10年公债殖利率逢高有买盘进场，殖利率已连三日难以突破1.63%上方，预料在美国非农就业数据前台债波动 不会太大。 至于下周二的10年期公债标售，目前市场仍多有疑虑，尤其是不确定财政部是否进场截标，多空双方都对 介入发行前交易有点恐惧。交易员多表示，以目前10年公债的殖利率水位，多空双方可能都不会有太大的动作 。 〞今天(殖利率)忽下忽上，大家挂好价买卖，但没有积极，偶尔会出现跳空情况，没有很多人在玩才会这 样〞。一位小型票券商交易员说。 另外一位证券商交易员表示，美债虽然偏空，但除非美债的单日波动很大，否则以目前10年公债殖利率在 1.63%附近的情况，空方大举有所动作的机会并不高。目前各方也认为特定金融机构对10年公债的兴趣不差， 也让空头有所忌惮。 财政部将在10日标售104甲5期公债，预计金额400亿台币，天期为10年期，下周五(13日)发行。 **先持平看待财政部的标售想法** 台湾财政部国库署稍早表示，考虑采多次标售公债，单次标售金额降低的方式，以减少公债标售时国库截 标机率。因应此做法，单期主流公债标售金额由400亿台币，降为至少300亿台币。 交易员认为，由于今年的公债标售期数已确定，因此今年标售做法改变的机会不大。此外以多期数标售， 单期金额减少的方式标售，是否可以减低财政部截标机率也相当存疑，因此先以中性看待财政部的新想法。 〞财政部的做法还不确定，先看看再说，暂时不会有什么大影响，〞前述票券商交易员说。 至于明日将上场的新一期五年公债104/6期，市场揣测殖利率可能开在1.04-1.05%的水位，较旧券103/15 高出约2基点左右。 也有交易员表示，目前103/15期公债的借券利率为负--这代表空的成本走高，不排除市场人士将先回补尚 有10多亿台币的空单余额，再伺机进场新券104/6期公债，因发行前交易的做空成本很低。 周五美国将公布2月非农就业岗位，市场预估增加24.0万个，前值为增加25.7万个。市场认为，数据结果 可能左右3月美国联邦储备理事会对升息的看法，因而对近期操作相当保守。 财政部则将在3月24日(周二)标售104甲6期公债，目标金额350亿台币，天期为五年期。3月6日(本周五)将 开始首日发行前交易。 他们预估，10年债104/5发行前交易明日区间暂看1.61-1.63%；五年债103/15区间则暂估1.02-1.03%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/5 -0.65 1.6220 1.6160-1.6325 124.0 5 103/15 +0.20 1.0220 1.0200-1.0400 18.0 本周全球重要经济事件和数据包括： 3/5(四)：欧洲央行管理委员会会议后宣布利率决议、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说、中 国全国人大三次会议召开、台湾央行公布2月底外汇存底、德国工业订单。 3/6(五)：美国公布2月非农就业数据。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 103/13 1.6260 5 103/15 1.0220 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)