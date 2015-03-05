路透基点：长江实业地产55亿港元贷款交易更多细节浮现--TRLPC

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透香港3月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长江实 业地产(长地)550亿港元(71亿美元)贷款案更多细节浮出水面。 和记黄埔在自行安排这笔三年期子弹式贷款，利率较香港银行同业拆 息(Hibor)不超过98个基点。承贷50亿港元的银行最高综合收益为115个基 点，费用不超过50个基点。和记黄埔未透露承贷25亿港元的具体费用。 当期定价和费用水平暗示，如果需求较大，价格或继续走低。 消息人士称，超过20家银行在准备内部审批文件以参与贷款。回复截 止日期为3月31日。 此次贷款将取代550亿港元的过桥贷款。汇丰(承贷450亿港元)和美国 银行美林(100亿港元)在1月7日时曾表示承贷。消息人士表示，这笔过桥 贷款尚未得到动用。 汇丰是长实与和黄重组的独家财务顾问。重组将使和记黄埔房地产资 产注入长地，并将港口、电信、零售、能源、飞机租赁和其他业务注入长 江和记实业有限公司。此项550亿港元的过桥贷款，是为了长地向长和支 付现金准备的。 此次贷款预计将在本月结束，之后和记黄埔将开始针对为收购西班牙 电信(Telefonica)旗下英国部门O2发起的融资案，来寻求银行的贷款承诺 。(完) (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。