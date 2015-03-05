路透基点：长江实业地产55亿港元贷款交易更多细节浮现--TRLPC

路透香港3月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长江实 业地产(长地)550亿港元(71亿美元)贷款案更多细节浮出水面。 和记黄埔在自行安排这笔三年期子弹式贷款，利率较香港银行同业拆 息(Hibor)不超过98个基点。承贷50亿港元的银行最高综合收益为115个基 点，费用不超过50个基点。和记黄埔未透露承贷25亿港元的具体费用。 当期定价和费用水平暗示，如果需求较大，价格或继续走低。 消息人士称，超过20家银行在准备内部审批文件以参与贷款。回复截 止日期为3月31日。 此次贷款将取代550亿港元的过桥贷款。汇丰(承贷450亿港元)和美国 银行美林(100亿港元)在1月7日时曾表示承贷。消息人士表示，这笔过桥 贷款尚未得到动用。 汇丰是长实与和黄重组的独家财务顾问。重组将使和记黄埔房地产资 产注入长地，并将港口、电信、零售、能源、飞机租赁和其他业务注入长 江和记实业有限公司。此项550亿港元的过桥贷款，是为了长地向长和支 付现金准备的。 此次贷款预计将在本月结束，之后和记黄埔将开始针对为收购西班牙 电信(Telefonica)旗下英国部门O2发起的融资案，来寻求银行的贷款承诺 。(完) (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)