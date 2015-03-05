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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 18:11 BJT

香港个股：港交所CEO预计沪港通将在下半年扩大至衍生产品和商品

路透香港3月5日 - 香港交易及结算所（港交所） 行政总裁李小加周四称，预计沪港通将在今年下半年由股票扩大至衍生产品和商品。

他在记者会上并称，相信未来数月股票衍生产品的交易模式会有定案。

“有可能是互联互通，也有可能是基于现有的跨境指数，也有可能两地产品双重挂牌。”他说。

李小加此前提及，继沪港通后，深港通料于今年下半年开通，届时沪港通的升级以及深港通的推出有可能作统一考虑，亦会考虑将互联互通的范围由股票二级市场伸延至一级市场、股指期货、商品以及固定收益。 （完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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