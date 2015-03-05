路透调查：人民币空仓增至近五年高位，新兴亚币信心恶化

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
* 人民币空仓升至2010年4月以来最高 * 印尼卢比空仓创10月初以来最高 * 坡元空仓为12月初以来最高 * 印度卢比多仓升至近两个月高位 路透新加坡3月5日 - 周四公布的路透调查显示，随着中国央行降息 ，过去两周中国人民币空仓触及五年高位；亚洲许多国家相继宽松政策， 打击投资人对多数新兴亚币的信心。 但根据周二至周四对18位汇市分析师及交易员的调查，印度卢比INR =D2多仓升至近两个月高位，因印度央行调降利率，引发市场看好将有更 多资金流入印度股市。 人民币 空仓增至2010年4月以来高位；路透在2010年4月开 始在新兴亚币仓位调查中纳入人民币。 中国央行周六降息，且引导人民币中间价走弱，本周稍早人民币跌至 2012年10月以来低位。 人民币前景仍不乐观，因中国人行预料将进一步宽松政策，支撑经济 。 投资人对印尼卢比 的悲观看法为10月初以来之最。 印尼卢比兑美元周四贬破13,000心理关卡，为1997-98年亚洲金融危 机以来首见。 坡元 空仓亦触及12月初以来最高。另一项路透调查显示，新 加坡金管局4月可能放松货币政策。 韩元 及台币 空仓皆触及两个月高位，市场对泰铢 也转为看空。 印度卢比多仓则升至1月底以来最高。 这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是 人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披 索、马来西亚马币和泰国泰铢。 调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。 正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的 部位。 调查结果如下(美元兑各种货币)： 日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披 索 泰铢 3月5日 0.90 0.36 1.24 1.10 0.46 -0.64 1.34 -0. 28 0.05 2月18日 0.35 0.32 0.86 0.58 0.39 -0.15 0.74 -0. 17 -0.15 2月5日 0.62 0.04 1.16 0.35 0.36 -0.62 1.42 -0. 35 0.10 1月22日 -0.04 0.02 0.72 0.38 0.19 -0.73 1.69 -0. 02 0.03 1月8日 0.11 0.49 1.05 0.88 0.80 -0.15 1.98 0. 13 0.40 12月18日 0.29 0.35 0.89 0.89 0.94 -0.07 1.65 -0. 22 0.62 12月4日 -0.51 1.13 1.25 0.43 0.92 -0.47 1.59 0. 13 0.47 11月20日 -0.88 1.37 1.12 0.07 0.88 -0.25 1.16 0. 50 0.56 11月6日 -0.87 1.02 0.74 -0.02 0.41 -0.62 1.01 0. 28 0.54 10月23日 -0.90 -0.31 -0.08 0.19 -0.08 -0.51 0.05 -0. 08 -0.16 (完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。