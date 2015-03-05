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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 15:56 BJT

路透调查：人民币空仓增至近五年高位，新兴亚币信心恶化

* 人民币空仓升至2010年4月以来最高
    * 印尼卢比空仓创10月初以来最高
    * 坡元空仓为12月初以来最高
    * 印度卢比多仓升至近两个月高位

    路透新加坡3月5日 - 周四公布的路透调查显示，随着中国央行降息
，过去两周中国人民币空仓触及五年高位；亚洲许多国家相继宽松政策，
打击投资人对多数新兴亚币的信心。
    
    但根据周二至周四对18位汇市分析师及交易员的调查，印度卢比INR
=D2多仓升至近两个月高位，因印度央行调降利率，引发市场看好将有更
多资金流入印度股市。
    
    人民币 空仓增至2010年4月以来高位；路透在2010年4月开
始在新兴亚币仓位调查中纳入人民币。
    
    中国央行周六降息，且引导人民币中间价走弱，本周稍早人民币跌至
2012年10月以来低位。
    
    人民币前景仍不乐观，因中国人行预料将进一步宽松政策，支撑经济
。
    
    投资人对印尼卢比 的悲观看法为10月初以来之最。
    
    印尼卢比兑美元周四贬破13,000心理关卡，为1997-98年亚洲金融危
机以来首见。
    
    坡元 空仓亦触及12月初以来最高。另一项路透调查显示，新
加坡金管局4月可能放松货币政策。
    
    韩元 及台币 空仓皆触及两个月高位，市场对泰铢
也转为看空。
    
    印度卢比多仓则升至1月底以来最高。
    
    这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是
人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披
索、马来西亚马币和泰国泰铢。

    调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。

    正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的
部位。

    调查结果如下(美元兑各种货币)：
      日期   人民币  韩元  坡元 印尼卢比 台币  印度卢比 马币  披
索  泰铢
     3月5日   0.90   0.36  1.24  1.10    0.46   -0.64   1.34 -0.
28  0.05
     2月18日  0.35   0.32  0.86  0.58    0.39   -0.15   0.74 -0.
17 -0.15
     2月5日   0.62   0.04  1.16  0.35    0.36   -0.62   1.42 -0.
35  0.10
    1月22日  -0.04   0.02  0.72  0.38    0.19   -0.73   1.69 -0.
02  0.03
     1月8日   0.11   0.49  1.05  0.88    0.80   -0.15   1.98  0.
13  0.40
   12月18日   0.29   0.35  0.89  0.89    0.94   -0.07   1.65 -0.
22  0.62
    12月4日  -0.51   1.13  1.25  0.43    0.92   -0.47   1.59  0.
13  0.47
   11月20日  -0.88   1.37  1.12  0.07    0.88   -0.25   1.16  0.
50  0.56
    11月6日  -0.87   1.02  0.74 -0.02    0.41   -0.62   1.01  0.
28  0.54
   10月23日  -0.90  -0.31 -0.08  0.19   -0.08   -0.51   0.05 -0.
08 -0.16 (完)
  
 (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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