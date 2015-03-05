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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 15:58 BJT

欧股业绩：德国大陆集团上调2015年营收目标，反映对Veyance的整并

路透柏林3月5日 - 德国大陆集团(马牌轮胎/Continental) 周四称，上调对2015年营收预估，以反映对美国Veyance Technologies的整并。

该汽车零件及轮胎厂商预计，今年营收成长近9%至约375亿欧元(414.2亿美元)，1月曾预期目标为超过360亿欧元。

营收包括整并后的Veyance至少贡献13亿欧元。对Veyance的并购1月完成。

若汇率带来正面影响，可望使营收再增加10亿欧元。该公司称，随着汽车厂商对电子零件和安全科技需求增长，到2020年营收可能增至逾500亿欧元。(完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)
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