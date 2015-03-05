中国金融：银行应提高风险定价能力，应对利率市场化挑战--建行行长

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透北京3月5日 - 按市值计中国第二大银行--建设银行 行长张建国表示，为应对利率市场化挑战，商业银行应提高风险定价能力，创新利率风险对冲工具；同时，要加快建立存款保险制度，防范系统性风险。
他在今年两会提案中并建议，强化融资主体自我约束，增强利率敏感性；并强化民营企业信用约束和社会责任，对恶意逃债、赖债行为加强法律制裁。
“当前银行遇到巨大挑战，存款要求高收益，会间接推高全社会融资成本，而需要资金的（客户）则批评贷款难、贷款贵，从这个角度说，银行也是弱势群体。”张建国表示。
他指出，利率市场化已到了临门一脚的关键时刻。改革过程中，会伴生三个问题：一是银行存款成本上升，进而推动全社会融资成本上升或居高不下；二是银行利差收窄、盈利能力下降；三是银行风险偏好变化与信用风险爆发的几率增加。
中国央行此前自3月1日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率；同时，推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍。
中国央行货币政策委员会委员陈雨露今日稍早称，中国今年利率市场化会有比较大进展，会快于资本项目开放的速度。
而对于银行利润下降、利差收窄，中国银监会主席尚福林此前曾指出，以往银行业发展“水涨船高”的便利条件已经不再具备，增长速度回稳将成为银行业的一种长期趋势；随着利率市场化程度逐步提高，银行利差将进一步收窄，利息收入占比将进一步下降。（完）
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(发稿 李贺；审校 张喜良)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。