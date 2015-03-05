版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 16:17 BJT

瑞典央行：准备采取措施推动通胀实现目标

路透3月5日 - 瑞典央行资料显示：

* 准备采取更多举措推动通胀达到目标水准。

* 瑞典央行称可能进一步降低回购利率、扩大购债，向银行放贷

* 瑞典央行称所有举措都可以迅速和大规模推出。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐