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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 16:13 BJT

金属期市：伦敦期铜小幅下跌，中国公布2015年经济增长目标

瑞银分析师Daniel Morgan指出，中国加大基础建设，似乎是为了弥补房地产市场疲软，而非刺激新的经济成长，但整体结果应该会稍微提高铜用量。

瑞银预测第二季平均铜价为每磅2.65美元(每吨5,842美元)。

0735GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小跌0.2%，至5,830美元，上日为微幅收涨。

上海期交所5月期铜 上涨0.2%，至每吨42,500元人民币。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/蔡美珍；审校 张若琪/白云)
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