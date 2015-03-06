《离岸人民币综述》融资市场正酝酿核爆，CCS走升再度催生点心债发行浪潮

记者 毕晓雯

路透香港3月6日 - 离岸人民币债券市场今年开局平平，无论发行规模和支数都逊于去年同期。然农历春节后数家全球知名金融机构迅速完成了点心债／宝岛债的发行，显示全球市场一个成本更低的融资模式正在形成中。

随着人民币贬值预期日趋浓厚，海外人民币与美元的货币互换报价不断走升。这使得以目前市场普遍接受的成本发行点心债／宝岛债，再折换成美元后，成本处在相当低的水平。

“美元的利率，再加人民币的汇率，可以形成金融市场的核武器。”一位海外市场的资深金融人士称。

他指出，美元需求是全球性的，若利率不断上升，大家都会有寻找便宜钱的动力，只要CCS后的成本可以降低，就会引发其他货种货币的发行热潮，其中包括人民币。

以本周完成发行的美国投资银行高盛 四年期宝岛债为例，其以4.55%利率发行了10亿元人民币。目前CNH/美元的CCS四年期报价 为4%左右，从理论上，这笔宝岛债互换至美元后，其成本仅为55个bp再加3个月的Libor，成本低到年息不足1%。

外资投行高盛上述互换后的美元成本之低，足以让去年末发行过外币债券的中资金融机构“望洋兴叹”。去年11月，中国银行 在海外市场发行30亿美元10年期的二级资本债，成本约为5.05%左右。

春节后在海外市场发行人民币债券的“洋”金融机构还包括：日本金融服务公司欧力士(Orix Corp.) 有意发行宝岛债，三年期利率为4.50%；韩国韩亚金融集团 将发行5亿元三年期宝岛债，利率约4.5%；澳大利亚最大商业银行--联邦银行CBA 发行15亿元点心债，利率5.15%；泰国TMB银行则以5.5%利率发行6亿点心债。

从路透CCS报价页面来看，各期限CNH/美元的CCS报价近一年都在不断上升中，反应出市场对人民币远期汇率贬值的担忧。其中一年期CCS 上升约300个bp。

图表链接：link.reuters.com/qaf34w

而对于有美元实际需求的企业，利用这一金融衍生工具进入美元融资市场的举动也许会迟到，但从不会缺席。一台湾市场的专业人士就指出，“现在是金融企业抢着发，他们一般先知先觉，相信后续有不少实际美元需求的企业加入进来。”

根据专业贷款分析机构路透基点的报导，近期国内一家国企业从中国银行贷款6亿美元，成本为280bp+Libor。

以下为路透旗下的IFR提供的今年以来离岸人民币债券发行统计（单位百万元）：

帐簿管理人 募集资金 债券数量

汇丰 6,670.4 37

渣打 4,360.3 10

巴黎 2,722.0 8

星展 1,880.1 11

野村 1,210.0 2

**本周市场动态**

--中国国务院总理李克强称，中国将推动利率市场化改革，健全中央银行利率调控框架，并保持人民币汇率处于合理均衡水平，增强人民币汇率双向浮动弹性。要稳步实现人民币资本项目可兑换，扩大人民币国际使用，加快建设人民币跨境支付系统，完善人民币全球清算服务体系，开展个人投资者境外投资时点，适时启动“深港通”试点。

--中国上海银监局局长廖岷周四表示，正在研究将上海自贸区的金融监管和金融支持政策扩展到新扩围的自贸区里，比如机构准入政策。

-- 中国外汇管理局局长易纲周四表示，人民币上下波动已进入一个均衡区间，目前波动区间够用；资金流进流出总体正常，投资流动总体正常。今年可以保持国际收支的基本平衡。（完）