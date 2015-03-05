《中国上海证交所A+B股股价对比表》--3月5日

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透香港3月5日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:09时,1美元=6.2675人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 8.35 0.591 2.25 市北高新 17.42 0.75 3.71 大众交通 12.37 0.898 2.20 永生投资 19.59 1.845 1.69 老凤祥 36.61 3.3 1.77 S中纺机 9.79 0.397 3.93 鼎立股份 17.31 0.722 3.83 氯碱化工 10.73 0.554 3.09 双钱股份 14.52 0.77 3.01 海立股份 9.78 0.624 2.50 浦东金桥 24.02 1.672 2.29 外高桥 32.41 1.999 2.59 ST联华 34.69 2.685 2.06 锦江投资 17.07 1.276 2.13 中路股份 28.27 1.87 2.41 金山开发 12.98 0.68 3.05 海欣股份 9.39 0.665 2.25 耀皮玻璃 8.82 0.65 2.17 大江股份 8.18 0.414 3.15 上柴股份 12.54 0.785 2.55 丹化科技 7.97 0.555 2.29 上海三毛 12.26 0.851 2.30 友谊股份 18.37 1.74 1.68 上工申贝 13.34 0.722 2.95 上海机电 24.38 2.521 1.54 宝信软件 46.74 3.75 1.99 上海物贸 11.63 0.676 2.74 自仪股份 13.16 0.971 2.16 上海普天 21.54 0.92 3.74 陆家嘴 34.52 2.346 2.35 华新水泥 9.71 1.192 1.30 锦江股份 25.8 2.104 1.96 鄂尔多斯 10.61 0.913 1.85 华电能源 4.46 0.439 1.62 SST天海 12.59 0.522 3.85 大名城 12.33 0.608 3.24 东方通信 10.94 0.618 2.82 黄山旅游 16.98 1.659 1.63 开开实业 16.64 0.994 2.67 海南航空 3.08 0.518 0.95 ST轻骑 6.47 0.437 2.36 振华重工 6.39 0.55 1.85 锦州港 5.53 0.5 1.76 九龙山 7 0.471 2.37 凌云股份 15.4 0.635 3.87 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。