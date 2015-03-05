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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 16:18 BJT

日本债市：收复稍早跌幅，30年期公债标售结果提振超长期券种

日本央行审议委员木内登英称，日本央行目前继续买入日本公债在技术上可行，但必须注意当前购买速度是否可以持续。

木内登英并称，央行应给自己更长时间来实现宏大的物价目标，警告目前适合日本的通胀水平低于央行2%的目标。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.005% -1.0 0.015%

五年期公债 0.095% +0.5 0.090%

10年期公债 0.400% -0.5 0.405%

20年期公债 1.180% -3.5 1.215%

30年期公债 1.450% -5.5 1.505%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.54 -0.05 147.59

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜/张若琪 审校 蔡美珍/李爽)
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