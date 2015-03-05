重温稿-《台湾新债预测》台电五年公司债得标利率料落在1.40-1.45%附近

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
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路透台北3月5日 - 根据路透周四的调查显示，台湾最大公司债发行单位--台电将于周五(6日)标售的五年期公司债，得标利率预估中值落在1.40-1.45%。
接受路透调查的六家承销商预估区间并显示，该公司同时标售的三、七、10年期债得标利率各预计在 1.05-1.12%、1.73-1.78%以及2.00-2.05%。
交易商表示，长券端买盘移往国际债的趋势仍在，对台币公司债产生资金排挤效应依旧，10年期债标售利率料续在2%附近，至于五年跟七年期债则较受到市场青睐，预估该两期债得标利率可望持平或微低于前期标售。
“ 10年期债标售会比较辛苦，五年跟七年期债买盘比较紮实。 ”一位大型证券承销人员说。
本次为今年首档大型公司债标售，市场看法仍显分歧，部分交易商指出，银行间随着通货回笼垫高资金水位，在资金去化压力下，部分资金将转进台电短年期公司债，而乐观看待短债标售；但仍有些承销商因近期台债殖利率走高，及担心台电发行量已大将造成持券额度接近满水位等问题，标售态度较趋于保守。
此外，少数承销商坦称，此前拖累台电公司债标售的核四问题已逐渐平息，对此次标售算是正面。
台电前次是在去年11月标售公司债，三年券得标利率为1.10%，发行金额15.5亿；五年券得标利率为1.46%，发行金额48亿；七年券得标利率为1.77%，发行金额32亿；10年券得标利率为2.02%，发行金额48亿台币。
台电本次预定发行总额度100亿台币，其中三年期预定发行20亿台币、五年期预定发行30亿台币、七年期预定发行25亿台币、10年期预定发行25亿台币。增额不超过原订金额的60%，减额以不超过原订金额的50%。(完)
参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。