中国能源：2020年前一次能源消费年均增速将降至约3.4%--能源局长

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透北京3月5日 - 中国国家能源局局长努尔·白克力称，随着中国经济发展逐步进入新常态，能源消费增速也将逐步换挡，预计从现在到2020年中国一次能源消费年均增速将降至3.4%左右，到2030年可能降至2.3%左右。
能源局网站刊登国内媒体对其两会期间的专访文章称，中国要增强能源自主保障能力，推进煤炭清洁高效开发利用，稳步提高国内石油产量，大力发展天然气，并积极发展能源替代，加强储备应急能力建设。
努尔·白克力并表示，中国在采用国际最高安全标准、确保安全的前提下，适时在东部沿海地区启动新的核电项目建设，研究论证内陆核电建设。到2020年，核电装机容量达到5,800万千瓦，在建容量达到3,000万千瓦以上。
2015年，中国还将开展能源生产消费革命试点工作，从能源资源富集地区、主要消费地区各选择1-2个典型省(区、市）开展试点。
此外，中国在2015年还将做好顶层设计，制定能源中长期规划。以2030年前后二氧化碳排放达到峰值、2030年非化石能源消费比重提高到20%左右为基准，拟订2030年能源生产和消费革命战略，编制能源发展“十三五”规划及煤炭、电力、油气、核电、可再生能源、科技装备等配套专项规划。
目前，中国煤炭消费占一次能源的比重高达66%左右，比世界平均水平高35个百分点。本世纪以来，中国能源消费总量从14.6亿吨标煤增长到42.6亿吨标煤，年均增长7.9%，比上世纪最后20年的年均增速高出3.4个百分点。（完）
更多细节，请点选(here)
浏览中国两会相关报导，请点选 (发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。