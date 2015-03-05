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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 16:35 BJT

台湾汇市：台币微幅收贬，观望ECB会议与美国非农数据

* 台币略收贬，观望ECB会议与非农数据
    * 外资偏向汇出并在台股现货转卖超
    * 实质交易区间估31.450-31.550

    路透台北3月5日 - 台币兑美元  周四收贬，实质交易价位也弱于上日区间。汇银人士表
示，因强劲的美国民间就业数据带动美元走强，且外资在台股现货终结连续买超16日后偏向汇出。
    
    交易员指出，市场观望等待稍晚欧洲央行宣布大规模购债计划的更多细节，以及明日美国公布非农就业数
据。今日外资一反先前净汇入的动作，美元需求相对积极，出口商也将抛汇价位自31.400调至31.500，使得实
质价位略为偏弱，但仍不脱31.300-31.600的整理区间。
    
     〞非农公布前不会有大部位，多空来到均衡状态，台币要休息了。〞一位外商银行交易员说。
    
    另一本地银行交易员也称，今日外资从美元供应者变成需求者，台币少了外资汇入支撑，自然转弱。
    
    他们认为，美国非农数据公布前，汇市交投将以实质需求为主，套利盘退场观望，台币兑美元难脱在既有
区间内整理。
    
    交易员预估，明日台币的交易区间料在31.450-31.550间。今日台币主要交易区间在31.436-31.505，上日
交易区间在31.335-31.480。    
    
    周五美国将公布2月非农就业岗位，市场预估增加24.0万个，前值为增加25.7万个。市场认为，数据结果 
可能左右3月美国联邦储备理事会对升息的看法，因而对近期操作相当保守。  
    
    海外无本金交割远期外汇市场中，一个月期美元/台币换汇点自价平转为微幅溢价。一个月美元/台币远汇
 尾盘报31.455/31.484，上日收在31.437。
    
    台湾股市周四小幅下跌。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超8.21亿台币，中止先前连
续16个交易日买超共计1,077.54亿台币。
    
    印尼卢比周四触及近17年低点，领跌新兴亚币，因欧洲央行正式启动量化宽松之前美元升至11年新高。韩
国韩元兑美元 周四收低，报1,101.3，因美元兑多数货币走强。韩元兑美元上日国内收报1,097.7。[EMR
G/SGCN]  
    
    本周全球重要经济事件与数据包括：
    3/5(四)：欧洲央行管理委员会会议后宣布利率决议、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说、德
国工业订单。
    3/6(五)：美国公布2月非农就业数据。        
     
    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     31.507    31.480  31.436-31.520   31.510     8.37    6.18
                                                                         
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