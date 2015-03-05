台湾汇市：台币微幅收贬，观望ECB会议与美国非农数据

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
* 台币略收贬，观望ECB会议与非农数据 * 外资偏向汇出并在台股现货转卖超 * 实质交易区间估31.450-31.550 路透台北3月5日 - 台币兑美元 周四收贬，实质交易价位也弱于上日区间。汇银人士表 示，因强劲的美国民间就业数据带动美元走强，且外资在台股现货终结连续买超16日后偏向汇出。 交易员指出，市场观望等待稍晚欧洲央行宣布大规模购债计划的更多细节，以及明日美国公布非农就业数 据。今日外资一反先前净汇入的动作，美元需求相对积极，出口商也将抛汇价位自31.400调至31.500，使得实 质价位略为偏弱，但仍不脱31.300-31.600的整理区间。 〞非农公布前不会有大部位，多空来到均衡状态，台币要休息了。〞一位外商银行交易员说。 另一本地银行交易员也称，今日外资从美元供应者变成需求者，台币少了外资汇入支撑，自然转弱。 他们认为，美国非农数据公布前，汇市交投将以实质需求为主，套利盘退场观望，台币兑美元难脱在既有 区间内整理。 交易员预估，明日台币的交易区间料在31.450-31.550间。今日台币主要交易区间在31.436-31.505，上日 交易区间在31.335-31.480。 周五美国将公布2月非农就业岗位，市场预估增加24.0万个，前值为增加25.7万个。市场认为，数据结果 可能左右3月美国联邦储备理事会对升息的看法，因而对近期操作相当保守。 海外无本金交割远期外汇市场中，一个月期美元/台币换汇点自价平转为微幅溢价。一个月美元/台币远汇 尾盘报31.455/31.484，上日收在31.437。 台湾股市周四小幅下跌。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超8.21亿台币，中止先前连 续16个交易日买超共计1,077.54亿台币。 印尼卢比周四触及近17年低点，领跌新兴亚币，因欧洲央行正式启动量化宽松之前美元升至11年新高。韩 国韩元兑美元 周四收低，报1,101.3，因美元兑多数货币走强。韩元兑美元上日国内收报1,097.7。[EMR G/SGCN] 本周全球重要经济事件与数据包括： 3/5(四)：欧洲央行管理委员会会议后宣布利率决议、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说、德 国工业订单。 3/6(五)：美国公布2月非农就业数据。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.507 31.480 31.436-31.520 31.510 8.37 6.18 元太外汇经纪公司 31.506 31.482 31.440-31.510 31.510 3.04 3.24 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.005/0.015 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.035/-0.015 -0.040/-0.020 (完)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。