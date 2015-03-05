台湾汇市：台币微幅收贬，观望ECB会议与美国非农数据

* 台币略收贬，观望ECB会议与非农数据 * 外资偏向汇出并在台股现货转卖超 * 实质交易区间估31.450-31.550 路透台北3月5日 - 台币兑美元 周四收贬，实质交易价位也弱于上日区间。汇银人士表 示，因强劲的美国民间就业数据带动美元走强，且外资在台股现货终结连续买超16日后偏向汇出。 交易员指出，市场观望等待稍晚欧洲央行宣布大规模购债计划的更多细节，以及明日美国公布非农就业数 据。今日外资一反先前净汇入的动作，美元需求相对积极，出口商也将抛汇价位自31.400调至31.500，使得实 质价位略为偏弱，但仍不脱31.300-31.600的整理区间。 〞非农公布前不会有大部位，多空来到均衡状态，台币要休息了。〞一位外商银行交易员说。 另一本地银行交易员也称，今日外资从美元供应者变成需求者，台币少了外资汇入支撑，自然转弱。 他们认为，美国非农数据公布前，汇市交投将以实质需求为主，套利盘退场观望，台币兑美元难脱在既有 区间内整理。 交易员预估，明日台币的交易区间料在31.450-31.550间。今日台币主要交易区间在31.436-31.505，上日 交易区间在31.335-31.480。 周五美国将公布2月非农就业岗位，市场预估增加24.0万个，前值为增加25.7万个。市场认为，数据结果 可能左右3月美国联邦储备理事会对升息的看法，因而对近期操作相当保守。 海外无本金交割远期外汇市场中，一个月期美元/台币换汇点自价平转为微幅溢价。一个月美元/台币远汇 尾盘报31.455/31.484，上日收在31.437。 台湾股市周四小幅下跌。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超8.21亿台币，中止先前连 续16个交易日买超共计1,077.54亿台币。 印尼卢比周四触及近17年低点，领跌新兴亚币，因欧洲央行正式启动量化宽松之前美元升至11年新高。韩 国韩元兑美元 周四收低，报1,101.3，因美元兑多数货币走强。韩元兑美元上日国内收报1,097.7。[EMR G/SGCN] 本周全球重要经济事件与数据包括： 3/5(四)：欧洲央行管理委员会会议后宣布利率决议、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说、德 国工业订单。 3/6(五)：美国公布2月非农就业数据。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.507 31.480 31.436-31.520 31.510 8.37 6.18 元太外汇经纪公司 31.506 31.482 31.440-31.510 31.510 3.04 3.24 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.005/0.015 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.035/-0.015 -0.040/-0.020 (完)