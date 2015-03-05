中国金融：建议修改《票据法》，确认融资性票据的合法地位--央行官员

路透北京3月5日 - 中国央行南京分行行长周学东周四建议，应尽快修改现行《票据法》，在票据业务上有条件地允许企业签发融资性票据，适度放开票据的融资功能。

他在两会（全国人大和政协会议）期间对路透表示，中国的票据市场还处在初级阶段，从推动金融改革、开放的角度，有必要尽快修改《票据法》，对事实上存在的票据转让市场予以解禁。

“民间的票据转让市场一直以灰色的形式存在，实践中各方面也认为这种行为有其合理性。但据现行《票据法》规定，这类民间的票据转让是‘非法的行为’，司法机关随时可以“非法经营”的罪名立案查办，类似过去的‘投机倒把罪’。”周学东称。

他认为，可借鉴台湾经验，放开商业票据转让市场，这样可极大地拓宽企业的融资渠道，对于解决企业“融资难、融资贵”是有很大帮助。

曾担任中国央行条法司司长的周学东在提交给“两会”的议案中明确指出，《票据法》立法之初，为防范银行风险，对融资性票据采取了“一刀切”的态度，规定票据的签发、取得要有真实的交易背景，绝对禁止企业签发融资性票据，这早已不符合形势发展需要。

一方面，因企业通过票据贴现方式获取资金较一般贷款等融资方式成本低、更快捷，近年来，部分企业为缓解资金之困，签发并向银行申请贴现了一些无贸易背景的票据，并催生了民间票据市场；另一方面，禁止融资性票据的规定限制了中国票据市场规模，使票据市场为企业提供直接短期资金融通的功能难以充分发挥。

他认为，现行《票据法》还存在一些不足：未确立融资性票据的合法地位；票据无因性原则未能彻底体现；实务中部分票据行为尚存在立法空白；未承认电子票据的法律效力；未确立票据影像和支付密码的合法性。

周学东建议，应坚持票据的无因性这一基本原则，在票据业务上有条件地允许企业签发融资性票据，适度放开票据的融资功能。

此外，应增加规范票据涂销、空白票据及其补救等行为的规定；确立电子票据、票据影像及支付密码的合法地位；鼓励并支持电子商务的创新和发展。