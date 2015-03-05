中国金融：建议修改《票据法》，确认融资性票据的合法地位--央行官员

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京3月5日 - 中国央行南京分行行长周学东周四建议，应尽快修改现行《票据法》，在票据业务上有条件地允许企业签发融资性票据，适度放开票据的融资功能。
他在两会（全国人大和政协会议）期间对路透表示，中国的票据市场还处在初级阶段，从推动金融改革、开放的角度，有必要尽快修改《票据法》，对事实上存在的票据转让市场予以解禁。
“民间的票据转让市场一直以灰色的形式存在，实践中各方面也认为这种行为有其合理性。但据现行《票据法》规定，这类民间的票据转让是‘非法的行为’，司法机关随时可以“非法经营”的罪名立案查办，类似过去的‘投机倒把罪’。”周学东称。
他认为，可借鉴台湾经验，放开商业票据转让市场，这样可极大地拓宽企业的融资渠道，对于解决企业“融资难、融资贵”是有很大帮助。
曾担任中国央行条法司司长的周学东在提交给“两会”的议案中明确指出，《票据法》立法之初，为防范银行风险，对融资性票据采取了“一刀切”的态度，规定票据的签发、取得要有真实的交易背景，绝对禁止企业签发融资性票据，这早已不符合形势发展需要。
一方面，因企业通过票据贴现方式获取资金较一般贷款等融资方式成本低、更快捷，近年来，部分企业为缓解资金之困，签发并向银行申请贴现了一些无贸易背景的票据，并催生了民间票据市场；另一方面，禁止融资性票据的规定限制了中国票据市场规模，使票据市场为企业提供直接短期资金融通的功能难以充分发挥。
他认为，现行《票据法》还存在一些不足：未确立融资性票据的合法地位；票据无因性原则未能彻底体现；实务中部分票据行为尚存在立法空白；未承认电子票据的法律效力；未确立票据影像和支付密码的合法性。
周学东建议，应坚持票据的无因性这一基本原则，在票据业务上有条件地允许企业签发融资性票据，适度放开票据的融资功能。
此外，应增加规范票据涂销、空白票据及其补救等行为的规定；确立电子票据、票据影像及支付密码的合法地位；鼓励并支持电子商务的创新和发展。
《中华人民共和国票据法》颁布于1995年，此后仅在2004年做了简单修订。尽管中国票据市场已取得快速发展、业务规模不断增长，业务处理趋向电子化。然《票据法》一些规定与国际通行的票据规则不完全一致，电子票据应用及企业票据融资需求的存在，迫切需要对《票据法》进行修改。（完） (发稿 徐永 整理 赵红梅；审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率