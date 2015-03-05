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市场报道 | 2015年 3月 5日 星期四 16:40 BJT

全球贵金属：3月4日SPDR黄金持仓持平前一日，iShares白银持仓亦持平

路透3月5日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二持平，同
期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量亦持平。
    
     以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期      变动         增减
    SPDR        24,460,450.6  3月4日   24,460,450.6   3月3日       0.0         0.00%
    iShares    325,992,632.1  3月4日  325,992,632.1   3月3日       0.0         0.00%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完)
  
        
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 (编译 李爽  审校 张若琪)
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