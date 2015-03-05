银行观点：中国提高经济下滑容忍度，未来放松力度可能低于预期--浦发

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透北京3月5日 - 上海浦东发展银行 发布最新报告指出，中国政府稳就业压力下降，提高了对经济下滑的容忍度，未来稳增长的政策放松力度可能低于市场预期。
报告表示，2014年中国GDP(国内生产总值)仅增长7.4%情况下，城镇新增就业达到1,322万人，高于政府制定的增长1,000万人目标，显示政府稳就业压力下降，这是中国政府在2015年顺势将GDP增速目标下调至7%的重要原因。
从经济增长目标完成情况看，2014年出口、投资和消费都低于预期。这在于海外经济复苏较为滞缓，也在于国内产能过剩、地产处于下行周期的影响；此外，反腐影响和居民收入增长滞缓拉低了消费增加。预计这些不利因素在今年依然存在，这使政府全面调低了各分项目标，本身也较为务实。
报告认为，货币政策方面，由于全年通胀上行风险有限，广义货币供应量(M2)的12%增长目标本身不低。考虑到目前基础货币增速仅在8.5%左右，且外汇占款有继续回落压力，中国央行通过MLF(中期借贷便利)、PSL(抵押补充贷款)和降准来补充基础货币投放，扩大货币乘数仍是可以期待的。
此外，为达到今年15%的固定资产投资增长目标，结合稳定房地产市场、防止金融风险的角度考虑，该行预计上半年继续降息25个基点也是可能的。
报告并称，从政策取向来看，积极的财政政策更受关注，今年赤字率继续上调至2.3%，财政赤字增加到1.62万亿，会对经济有一定支持，预计政府会加速信息电网油气、健康养老服务、生态环保、清洁能源、粮食水利、交通、油气及矿产资源保障等领域的投资落实，资金投向将主要偏向民生、基建和能源安全。
中国今年的政府工作报告指出，2015年经济增长目标定为7%左右，居民消费价格指数(CPI)涨幅控制目标为3%左右，M2增速目标为12%左右，进出口总额增长目标为6%左右，并将继续实施积极财政政策和稳健货币政策。（完）
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(整理 李贺; 审校 张喜良)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。