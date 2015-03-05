重发-更新版 1-中国经济：有信心完成今年经济增长目标，要打好投资组合拳--发改委

(重发润饰标题)

* 7%左右经济增长目标是预期性的、引导性的

* 有决心有信心也有能力取得更好的结果

* 中国调控手段空间大，要打好投资组合拳

* 环境制约强化，房地产和财政金融等潜在风险不小

路透北京3月5日 - 中国国家发改委主任徐绍史周四表示，今年经济增长的预期目标确定7%左右符合中国经济中长期发展规律，其又是预期性的、引导性的，发改委有决心、有信心也有能力在实际工作中来努力取得更好的结果。而在拉动经济发展当中，要发挥投资的关键作用，更好地打好投资的组合拳。

他在两会期间举行的"经济社会发展与宏观调控"的新闻发布会上称，今年经济增长的预期目标确定7%左右，是充分考虑了经济发展已经进入了新常态，并考虑稳定经济增长和推进结构调整的双重需要，也考虑就业、收入等民生的要求，这一目标较好地把握了稳增长与调结构的平衡点。

“对全年的经济走势，我认为是三句话，即压力不小、利好不少、信心不减，...坚持发展是第一要务。”徐绍史指出，要把握好稳增长、调结构的平衡点，防治经济出现惯性下滑。

他并称，中国宏观调控手段空间很大，今年经济完全能实现减速不减势，但环境制约在持续强化，房地产、财政、金融、企业一些潜在的风险不容忽视。

他称，中国经济已经进入了发展的新常态，总体向好的基本面没有变，尽管中国碰到的难和险不少，但是时和势对中国来说还是非常有利的。对经济的波动要保持战略定力，但是也不能掉以轻心，应加强微调、预调，确保经济运行在合理的区间。

他并透露，中国2月份出口先导指数上升到39.6%，比1月份上升了1个点，2月一些先行指数开始小幅回升，显示社会预期趋稳，市场信心在回升，会对今后经济走势产生积极影响。

不过，徐绍史也强调，今年经济下行压力很大，中国要着力抓好新的增长点，包括新兴产业、新兴业态、新的模式和新的产品；还要抓住新增长极，和新的增长带，包括“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等。

中国还将大力推进产能和装备“走出去”。中国具有很多优势产能，但现在产能利用率并不高，境外一些国家又有这样的需求，所以要加快产能和装备走出去的力度和进度。

对于市场担心欧洲量宽政策对中国带来的副作用，徐绍史认为，货币政策是各国、各经济体自主决定的，在决定时要考虑它的溢出效应，但中国本身市场很大，经济回旋的余地又非常大，所以并不担心。

中国周四公布的政府工作报告显示，今年国内生产总值（GDP）增长预期目标下调至7%左右，今年通胀、货币、外贸等预期目标也均下调，以为进一步深化改革和调整经济结构腾挪空间。

中国2014年经济增速降至7.4%的24年来的最低位，接近7.5%左右的年初目标。

**打好投资组合拳**

徐绍史指出，今年外需不可能有很大的改善，消费需求有平稳的增长，所以在拉动经济发展当中，还是要发挥投资的关键作用，从这个角度来考虑，要更好地打好投资的组合拳。

“消费是起基础作用，投资是起关键作用，所以从发改委来说还是要充分发挥投资的关键作用，切实提高投资的效率。”他指出。中国处于工业化、城镇化过程中，投资领域和潜力很大，不存在强刺激的问题，而是解决投资的效率，能够得到精准有效的投资。

在他看来，其具体路径就是要解决投什么、谁来投、怎么投三个重大问题。现在的投资已经不完全是传统意义上的“铁公机”，而是根据经济社会发展的需要，现在的投资主要用于补短板、调结构、增加公共产品和公共服务的供给。

谁来投？就是要政府用好自有资金，也就是财政资金；并要撬动社会和民间投资，这是一个非常重要的问题，要放宽市场准入，创新投融资的体制机制。

怎么投？实际上就是政府和社会资本加强合作，所以投资的组合拳也正是出于这样的考虑。通过购买服务、通过股权合作、通过共同投资来加强与社会资本的合作，利益共享、风险共担。中国正在起草特许经营条例，被通常称作为PPP的方式来推动合作。

他并强调，政府必须把一些现金流比较充裕又有稳定回报预期的好项目拿出来，让社会资本、让民间资本来做，政府还要进一步深化投融资体制改革，与政策性金融机构、基金、社保、保险、信贷、社会上的各种投资基金和投资公司加强合作，共同来扩大投资的规模。

徐绍史指出，就发改委自身来说，最重要的就是要做好自身的改革，包括审批制度改革，核准制度改革，投融资体制改革以及价格改革。

此外，中国还要探索完善宏观调控体系。在积极发挥财政政策、货币政策调控基础上，更灵活地应用规划、计划、消费、投资、产业、价格、区域政策，让它们来完善宏观调控的体系，加强这些调控措施之间的协调配合，使得多种目标、多项政策、多方面的改革能够协调、联动、平衡，更好地促进经济社会的平稳增长。