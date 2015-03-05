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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 16:56 BJT

《全球汇市》欧元跌至11年半最低点，市场静候欧洲央行QE计划细节

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1044 1.1077 -0.30 -8.70 1.2097

美元/日圆 119.83 119.65 +0.15 +0.13 119.68

欧元/日圆 132.34 132.54 -0.15 -8.59 144.77

美元/瑞郎 0.9669 0.9630 +0.40 -2.74 0.9941

英镑/美元 1.5248 1.5263 -0.10 -2.09 1.5573

美元/加元 1.2426 1.2425 +0.01 +6.95 1.1618

澳元/美元 0.7815 0.7812 +0.04 -4.32 0.8168

新西兰元/美元 0.7523 0.7585 -0.82 -3.51 0.7797

欧元/瑞郎 1.0679 1.0669 +0.09 -11.20 1.2026

欧元/英镑 0.7242 0.7249 -0.10 -6.62 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2015 9.2253 -0.26 -2.82 9.4688

美元/挪威克朗 7.7817 7.7745 +0.09 +4.14 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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