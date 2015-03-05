中国外汇：人民币上下波动已进入一个均衡区间，资金进出总体正常--易纲

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透北京3月5日 - 中国外汇管理局局长易纲周四表示，人民币上下波动已进入一个均衡区间，目前波动区间够用；资金流进流出总体正常，投资流动总体正常。
他并表示，今年可以保持国际收支的基本平衡。
“人民币国际化是一个自然的市场化过程，对这个过程不着急。”易纲在两会现场称。
他表示，中央银行也好，行政机关也好，并没有用行政手段推动人民币国际化，其完全是一个自发的过程，符合市场配置资源起决定性作用的规律。
随着美元加息预期越来越强，以及中国经济走势的趋弱，人民币也出现贬值预期，今年市场已连续出现当日交易贴近跌停的走势。
易纲此前表示，长期看人民币汇率将保持稳定，且和一篮子货币相比，人民币表现强势；人民币双向波动将来会是常态，可以升也可以贬。 （完） (发稿 候向明； 审校 曾祥进)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。