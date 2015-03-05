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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 17:11 BJT

台湾央行：共发行7,704.8亿台币存单，发行余额增75亿

路透台北3月5日 - 台湾央行周四公布，共发行7,704.8亿台币存单，含364天期存单1,300亿。与今日存单到期金额7,629.8亿台币相较，存单发行余额增75亿。 央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 6,370.80

91天期 0.93 25.00

182天期 1.05 9.00

364天期 0.585 1,300.00

央行上日发行4,702.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,918.6亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为131亿台币，累积超额准备为131亿台币、加计前期1%的超额准备为1,145亿台币。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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