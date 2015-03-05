《中国债市每日综述》现券抛压加重IRS跳升，资金难乐观且宽松预期受挫

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
* 现券收益率及IRS全线上扬，长端涨幅逾10基点
* 一级农发新债长端结果走高亦令二级承压不减
* 政府调降今年GDP及CPI目标令部分机构宽松预期受挫
* 回流资金增多流动性续改善，但资金价格仍处高位
路透上海3月5日 - 中国银行间市场周四现券收益率及IRS(利率互换)全线走升，个别品种涨逾10bp(基点)。交易员称，央行逆回购利率未降令市场颇感失望，而农发新债长端走高亦令二级承压，且政府调降今年经济目标或削弱部分机构此前宽松预期，综合因素作用下，现券抛压较为沉重。
他们并指出，资金价格依旧高企，新股发行扰动下流动性预期更难乐观，市场短期情绪略显悲观。
“现券(收益率)基本平行往上啊，今天有10个(基)点了，IRS一年的repo也近10bp，五年12bp,”北京一银行交易员称，市场情绪感觉有点转变，债券抛盘比较重，国债期货也下来了。
他并表示，今天市场可以说是多方因素综合，七天逆回购利率持平于3.75%、政府调低GDP和CPI目标，都对市场前期的大幅宽松预期形成一定打击，因为货币是否继续宽松，跟GDP、CPI的目标关系很大。
中国政府工作报告提出，中国2015年经济增长和通胀控制目标分别降为7%左右和3%左右，M2增速目标降为12%左右，进出口总额增长目标为6%左右。
“GDP(增速目标)在7%，说明可能不需要太大宽松货币就可以实现，这样也不用大规模放水了，”上述交易员表示，不过债市后市还是有机会的，但收益率可能会出现阶段性反弹，主要前期长端已充分消化市场预期，可能需要进一步的预期才能刺激长端利率下行。
此外，今日一级农发新债结果偏高，亦令二级疲态不改。农发行上午招标的三期固息债中，一年增发品种中标收益率3.6556%，三年新发品种中标利率为3.83%，七年增发债收益率4.0147%。三期债对应投标倍数分别是2.79倍、2.28倍和2.82倍。
“早上招标，长债就很不乐观，下午TF(国债期货)又一波猛砸，情绪有点恐慌啊，”上海一银行交易员表示，也可能资金利率持续下不来，有的机构实在有一些扛不住了，开始调降现券仓位。
国债期货主力合约TF1506 今日收报98.392元，较上日结算价跌0.364元，或0.37%。
剩余期限近10年的国开行固息债140229最新报价收益率 在3.88%，上日尾盘为3.7925%。剩余期限2.8年的国开行固息债150201最新双边报价收益率 在3.75%/3.71%，上日尾盘为3.67%/3.66%。
**回流资金增多，流动性续改善**
银行间市场周四受开盘价影响主要回购利率稳中小涨，但流动性继续有所缓解，因回流至银行体系的资金逐步增多；不过由于跨越新股申购周期，14天期限品种拆入依旧不易。此外，今日央行继续通过逆回购为市场补血，惟量价较平稳影响暂微。
交易员表示，虽然流动性好转迹象明显，但资金价格回落仍需过程；此外，本次新股资金冻结将持续长达两周，尔后又临季末，料资金面仍将面临一定挑战。
“资金明显好转了，就14天最稀缺；大行出资有改善，不过多融出长期品种，”华南一银行交易员称，“主要还是因为资金回流了吧。”
春节过后，中国央行公开市场连续两周净回笼。与去年节后立即停止逆回购而资金面转宽相比，今年滚动进行的逆回购操作，也未明显缓和流动性紧势。业内人士认为，这应该与外汇占款增势下降有关，基础货币供应渠道发生变化，再次降准可期。
华东一银行交易员则认为，从前两次IPO的经验来看，资金面临的冲击应不会如预期般强烈，流动性在阶段性收紧后仍将继续保持平稳，“我觉得问题不大，央妈会保证平稳的；或者如果资金利率飙高，大家也会去拿SLF(常设借贷便利)。”
此外，今日为存款准备金例行调整日，但多数机构受其影响有限，且有机构甚至退还部分资金。
多位消息人士周三透露，中国央行近期发文下调地方分支机构常备借贷便利(SLF)利率，隔夜利率由去年的5%降为4.5%，七天利率则由7%降为5.5%；同时与去年相比，14天期限品种未现身，只保留隔夜和七天品种。 (完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。