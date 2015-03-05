更新版 1-中国汇市：人民币连续三日低位反弹，客盘逢高结汇意愿有提升

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
* 人民币结束三连跌小升
* 客盘逢高结汇意愿提升
* 部分人民币空头头寸了结
* 两会期间人民币料走势平稳 (更新收盘报价和评论)
路透香港3月5日 - 中国人民币兑美元即期 周四持续第三日低位反弹，与中间价微幅低开方向相反。交易员称，今日不少投机人民币贬值的头寸在了结，客盘逢高结汇的意愿有提升，料两会召开期间人民币走势将持稳。
“今天早盘都在忙着平头寸，不少投机人民币贬值的头寸在了结。”一位中资银行交易员称，他并表示，两会因素加之近日监管层关于人民币长期将持稳的言论都在削减空头力量。
备受关注的两会已在北京拉开大幕。中国人民政治协商会议第十二届全国委员会第三次会议于周三开幕，全国人大会议亦在周四开幕。
“今天中间价开的方向和美元指数隔夜走势不一致，市场普遍预期两会间人民币汇率可能会维持稳定。”一位外资行研究人士称。
一外资行交易员称，“今天整体结汇比较多，感觉两会期间美元即期会有一波回调走势，因两会召开，人民币获得提振，客户逢高结汇的意愿在提升。”
中国国家外汇管理局局长易纲周四表示，人民币上下波动已进入一个均衡区间，目前波动区间够用；资金流进流出总体正常，投资流动总体正常。。
北京时间17:20，人民币兑美元即期收报6.2662元，上日收报6.2709元；离岸人民币/美元 成交于6.2770，与在岸价差扩大至个108个点子。昨日则是价差不足70个点子。今日人民币兑美元中间价 为6.1528元，上日中间价为6.1525元。
全球汇市，欧元兑美元周四跌至11年半最低点，投资者等待欧洲央行宣布大规模购债计划的更多细节。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3945/6.3995，较上日尾盘的6.4120涨了0.27%。
北京时间17:22，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2765/6.2783元，上一交易日尾盘报6.2866元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (记者 赵红梅；审校 曾祥进)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。