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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 17:26 BJT

航空产业：阿联酋航空总裁称，正考虑购买50-70架A350或787飞机

路透柏林3月5日 - 阿联酋航空 总裁周四表示，打算下单购买约50-70架的双走道A350或787飞机；A350为空中客车(空中巴士/Airbus) 的产品，787则为波音 产品。

阿联酋航空去年取消70架A350飞机的订单，称空客这架新款飞机并不符合其原先的设计规格，阿联酋航空总裁Tim Clark表示，目前正在考虑空客及波音的双走道产品。

“我们打算买进50-70架。我们必须先做个规划，但那很大程度上取决于迪拜运输枢纽的成长情形，”Clark在ITB柏林旅游展上向记者表示。

他同时表示，该公司购买50架空客A380飞机的引擎正考虑采用罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce Plc) 的产品；阿联酋航空首批90架空客A380，是采用通用电气 与Pratt & Whitney 合资公司Engine Alliance供应的引擎。(完)

(编译 张明钧; 审校 白云)
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