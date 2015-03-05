航空产业：阿联酋航空总裁称，正考虑购买50-70架A350或787飞机

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透柏林3月5日 - 阿联酋航空 总裁周四表示，打算下单购买约50-70架的双走道A350或787飞机；A350为空中客车(空中巴士/Airbus) 的产品，787则为波音 产品。
阿联酋航空去年取消70架A350飞机的订单，称空客这架新款飞机并不符合其原先的设计规格，阿联酋航空总裁Tim Clark表示，目前正在考虑空客及波音的双走道产品。
“我们打算买进50-70架。我们必须先做个规划，但那很大程度上取决于迪拜运输枢纽的成长情形，”Clark在ITB柏林旅游展上向记者表示。
他同时表示，该公司购买50架空客A380飞机的引擎正考虑采用罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce Plc) 的产品；阿联酋航空首批90架空客A380，是采用通用电气 与Pratt & Whitney 合资公司Engine Alliance供应的引擎。(完)
(编译 张明钧; 审校 白云)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。