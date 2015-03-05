金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透伦敦3月5日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：近期低点1.11美元再度面临危险--若跌落此处，将有机会下看1.0800/1.0740。
美元指数：买方对上个月月中的小跌有所反应，而近期偏多蜡烛图型的中点支撑92.60，仍然完整守住。长线50%回档位95.90形成阻力，不过一旦突破，料将向上测试96.80及98.40。
欧元指数：卖方对2月月内的涨势作出回应。目前与21个月指数移动均线的偏离度超过8%，显示长线情况已经过度延伸。但汇率走势仍偏空，2012年低点96.20有面临测试之虞。阻力仍在102.00。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1044 1.1077 -0.30 -8.70 1.2097
美元/日圆 119.87 119.65 +0.18 +0.16 119.68
欧元/日圆 132.39 132.54 -0.11 -8.55 144.77
美元/瑞郎 0.9683 0.9630 +0.55 -2.60 0.9941
英镑/美元 1.5242 1.5263 -0.14 -2.13 1.5573
美元/加元 1.2424 1.2425 -0.01 +6.94 1.1618
澳元/美元 0.7814 0.7812 +0.03 -4.33 0.8168
新西兰元/美元 0.7516 0.7585 -0.91 -3.60 0.7797
欧元/瑞郎 1.0695 1.0669 +0.24 -11.07 1.2026
欧元/英镑 0.7244 0.7249 -0.07 -6.59 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2112 9.2253 -0.15 -2.72 9.4688
美元/挪威克朗 7.7720 7.7745 -0.03 +4.01 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。