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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 17:30 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦3月5日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：近期低点1.11美元再度面临危险--若跌落此处，将有机会下看1.0800/1.0740。

美元指数：买方对上个月月中的小跌有所反应，而近期偏多蜡烛图型的中点支撑92.60，仍然完整守住。长线50%回档位95.90形成阻力，不过一旦突破，料将向上测试96.80及98.40。

欧元指数：卖方对2月月内的涨势作出回应。目前与21个月指数移动均线的偏离度超过8%，显示长线情况已经过度延伸。但汇率走势仍偏空，2012年低点96.20有面临测试之虞。阻力仍在102.00。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1044 1.1077 -0.30 -8.70 1.2097

美元/日圆 119.87 119.65 +0.18 +0.16 119.68

欧元/日圆 132.39 132.54 -0.11 -8.55 144.77

美元/瑞郎 0.9683 0.9630 +0.55 -2.60 0.9941

英镑/美元 1.5242 1.5263 -0.14 -2.13 1.5573

美元/加元 1.2424 1.2425 -0.01 +6.94 1.1618

澳元/美元 0.7814 0.7812 +0.03 -4.33 0.8168

新西兰元/美元 0.7516 0.7585 -0.91 -3.60 0.7797

欧元/瑞郎 1.0695 1.0669 +0.24 -11.07 1.2026

欧元/英镑 0.7244 0.7249 -0.07 -6.59 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2112 9.2253 -0.15 -2.72 9.4688

美元/挪威克朗 7.7720 7.7745 -0.03 +4.01 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 蔡美珍；审校 高琦)
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