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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 17:33 BJT

离岸人民币：澳大利亚联邦银行发行15亿元点心债，利率为5.15%

路透香港3月5日 - 澳洲第一大商业银行--澳大利亚联邦银行（CBA） 周四完成一笔15亿元人民币的点心债发行，发行利率5.15%。

市场人士指出，由于人民币贬值预期导致货币互换报价走升，使得以人民币换美元后的成本低企，海外机构纷纷加大了发行人民币债券的力度。

本周，已分别有高盛、韩亚金融、日本欧力士在台湾发行宝岛债。（完） (发稿 路透中文新闻部)
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