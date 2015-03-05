更新版 1-《中国债市每日综述》现券抛压加重IRS跳升，资金难乐观且宽松预期受挫

* 现券收益率及IRS全线上扬，长端涨幅逾10基点

* 一级农发新债长端结果走高亦令二级承压不减

* 政府调降今年GDP及CPI目标令部分机构宽松预期受挫

* 回流资金增多流动性续改善，但资金价格仍处高位 (新增货币市场收盘报价)

路透上海3月5日 - 中国银行间市场周四现券收益率及IRS(利率互换)全线走升，个别品种涨逾10bp(基点)。交易员称，央行逆回购利率未降令市场颇感失望，而农发新债长端走高亦令二级承压，且政府调降今年经济目标或削弱部分机构此前宽松预期，综合因素作用下，现券抛压较为沉重。

他们并指出，资金价格依旧高企，新股发行扰动下流动性预期更难乐观，市场短期情绪略显悲观。

“现券(收益率)基本平行往上啊，今天有10个(基)点了，IRS一年的repo也近10bp，五年12bp,”北京一银行交易员称，市场情绪感觉有点转变，债券抛盘比较重，国债期货也下来了。

他并表示，今天市场可以说是多方因素综合，七天逆回购利率持平于3.75%、政府调低GDP和CPI目标，都对市场前期的大幅宽松预期形成一定打击，因为货币是否继续宽松，跟GDP、CPI的目标关系很大。

中国政府工作报告提出，中国2015年经济增长和通胀控制目标分别降为7%左右和3%左右，M2增速目标降为12%左右，进出口总额增长目标为6%左右。

“GDP(增速目标)在7%，说明可能不需要太大宽松货币就可以实现，这样也不用大规模放水了，”上述交易员表示，不过债市后市还是有机会的，但收益率可能会出现阶段性反弹，主要前期长端已充分消化市场预期，可能需要进一步的预期才能刺激长端利率下行。

此外，今日一级农发新债结果偏高，亦令二级疲态不改。农发行上午招标的三期固息债中，一年增发品种中标收益率3.6556%，三年新发品种中标利率为3.83%，七年增发债收益率4.0147%。三期债对应投标倍数分别是2.79倍、2.28倍和2.82倍。

“早上招标，长债就很不乐观，下午TF(国债期货)又一波猛砸，情绪有点恐慌啊，”上海一银行交易员表示，也可能资金利率持续下不来，有的机构实在有一些扛不住了，开始调降现券仓位。

国债期货主力合约TF1506 今日收报98.392元，较上日结算价跌0.364元，或0.37%。

剩余期限近10年的国开行固息债140229最新报价收益率 在3.88%，上日尾盘为3.7925%。剩余期限2.8年的国开行固息债150201最新双边报价收益率 在3.75%/3.71%，上日尾盘为3.67%/3.66%。

**回流资金增多，流动性续改善**

银行间市场周四受开盘价影响主要回购利率稳中小涨，但流动性继续有所缓解，因回流至银行体系的资金逐步增多；不过由于跨越新股申购周期，14天期限品种拆入依旧不易。此外，今日央行继续通过逆回购为市场补血，惟量价较平稳影响暂微。

交易员表示，虽然流动性好转迹象明显，但资金价格回落仍需过程；此外，本次新股资金冻结将持续长达两周，尔后又临季末，料资金面仍将面临一定挑战。

“资金明显好转了，就14天最稀缺；大行出资有改善，不过多融出长期品种，”华南一银行交易员称，“主要还是因为资金回流了吧。”

春节过后，中国央行公开市场连续两周净回笼。与去年节后立即停止逆回购而资金面转宽相比，今年滚动进行的逆回购操作，也未明显缓和流动性紧势。业内人士认为，这应该与外汇占款增势下降有关，基础货币供应渠道发生变化，再次降准可期。

华东一银行交易员则认为，从前两次IPO的经验来看，资金面临的冲击应不会如预期般强烈，流动性在阶段性收紧后仍将继续保持平稳，“我觉得问题不大，央妈会保证平稳的；或者如果资金利率飙高，大家也会去拿SLF(常设借贷便利)。”

此外，今日为存款准备金例行调整日，但多数机构受其影响有限，且有机构甚至退还部分资金。

多位消息人士周三透露，中国央行近期发文下调地方分支机构常备借贷便利(SLF)利率，隔夜利率由去年的5%降为4.5%，七天利率则由7%降为5.5%；同时与去年相比，14天期限品种未现身，只保留隔夜和七天品种。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为9,646.77亿元，较上一交易日的9,454.55亿元增加；其中，隔夜品种成交6,796.52亿元，上一交易日为6,239.29亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.4338 3.4318 +0.20 6,796.52

七天 4.7401 4.6905 +4.96 1,135.59

14天 4.9521 4.8775 +7.46 1392.93

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.0050 1.0100 -0.50 33.07

七天 5.7000 2.9850 +271.50 4.04

14天 5.2200 5.3850 -16.50 0.66

回购定盘利率

其中:隔夜 3.5500 3.5100 +4.00 --

七天 4.7400 4.7300 +1.00 --

14天 4.9600 5.0200 -6.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.4330 3.4460 -1.30 --

七天 4.7290 4.7170 +1.20 --

三个月 4.8960 4.8959 +0.01 --