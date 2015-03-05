亚洲资管：去年香港10亿美元富豪数目称冠亚洲城市--调查

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透香港3月5日 - 国际房地产顾问--莱坊与中银国际周四发表最新一份《财富报告》显示，去年香港是拥有最多10亿美元富豪的亚洲城市，占53名；而亚洲则为超高资产净值/超级富豪（即拥有资产净值3,000万美元或以上）数目增长率最高的地区。
去年全球10亿富豪数目最多的头五个城市依次为纽约、莫斯科、香港、伦敦及北京。以国家计算，现时中国拥有10亿美元的富豪数目排名全球第二，紧随美国之后，但报告估计，10年后中国的10亿富豪数目将会增至154名，成为全球10亿富豪数目增长最多的国家。
报告调查了全球97个国家，合共108个城市。结果发现，去年平均每天有约15人加入超级富豪行列，将这增速于未来10年持续，预计全球超高资产净值人士的数目将于期内攀升34%至总数接近23.12万人。
从地区层面来看，最明显的是亚洲2014年超越了北美洲成为超高资产净值人士数目增长第二高的地区；欧洲仍是超级富豪增长数目排名的首位。
＂在2014年到2024年间，香港和中国的富豪人数将分别上升多于40%和80%。＂莱坊董事及大中华研究及谘询部主管纪言迅表示。
莱坊亚太区研究部主管Nicholas Holt表示，亚洲掘起，因而对亚洲区内外优质物业的影响是《财富报告》中所敍述的重点之一。当中的财富增长定必对亚洲和澳大利西亚的豪宅市场构成影响。尽管当中不少市场的政策制定者会推出措施，以减慢楼价升幅或阻止非本地人士购入物业，但料区内重要城市和第二居所地点于未来五年会有强劲的价格升幅。
报告称，中国和香港的超高资产净值人士平均每人分别拥有4.7个和4.6个住宅物业，膺全球首两位。香港豪宅价格仍然是全球第二高，排名在摩纳哥之后。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。