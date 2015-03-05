更新版 1-台湾货币市场：短率续处低位，元宵节过后通货回笼效应陆续淡化

* 短率仍旧处在低位

* 通货回笼效应淡化

* 短票利率持稳低位 (更新拆款、通货回笼及央行发行存单数据)

记者 詹静宜

路透台北3月5日 - 台湾银行间短率周四续处低位。资金调度人士指出，今日元宵节过后通货回笼效应陆续淡化，回归往常提存期初资金宽松态势，惟资金去化管道有限，市场游资仍有赖央行冲销，短率有望维持在低档。

大型银行交易员称，年后通货回笼已垫高银行间资金水位，而旬初银行较为青睐负数操作，致资金去化压力略增带动买票意愿踊跃；但短票量能依旧供不应求，且目前资金需求疲软，资金拆借多以到期续作为主，增添银行间负数操作难度。

〞通货回笼影响慢慢淡化，元宵节前就差不多。〞一位大型官股银行交易员说。

据央行公布的每日通货发行金额显示，农历年前通货发行数攀高至2兆1,268亿台币，较上年最高发行额的1兆9,810亿增加1,458亿，创历年新高。周四通货回笼已降至约120.7亿台币，累计年后七个交易日通货回笼约达2,111亿台币，发行数趋降至1兆9,156.5亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%；今日区间落在0.295-0.410%；一周拆款利率暂落在0.380-0.450%，以上报价均同于上日。

**短票利率持于低位**

短票市场方面，票券商交易人士表示，元宵节发票量略有增温，但仍旧无法满足银行端买票需求。为争取有限票源，多数银行已可接受承作跨季短票，令跨季短票交投区间低位稍往下移。

“昨天就有银行先来框票，连免保票都被卖光，今天月内的免保跟自保都一口价，银行的买气很热络。〞一位大型票券商交易员说。

资调人士亦称，短线票源短缺的情况下，交投以到期续作为主，周五票源仍有望例行性增温，以月初资金偏向宽裕的情势来看，即使票源增加照样供不应求，月初短票利率可望持于既有区间低位。

今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.60%，少数成交在0.59%；跨季底短票主要成交在0.60-0.62%，部分成交在0.63%，区间低位稍往下移，大致同于上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.602%，前日平均利率0.600%，成交量缩为48亿台币。

台湾央行周四公布，共发行7,704.8亿台币存单，含364天期存单1,300亿。与今日存单到期金额7,629.8亿台币相较，存单发行余额增75亿。 周五存单到期金额2,811亿。

下周央行存单到期金额为1兆(万亿)3,021.5亿台币，落点分别为周一948亿、周二4,191亿、周三2,721亿、周四4,027亿及周五1,134.5亿。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为34亿台币，累积超额准备为165亿台币、加计前期1%的超额准备为1,179亿台币。

**RP利率持稳**

台湾债券市场附买回(RP)市场周四持平低位。交易员表示，今日虽有央行一年期定存单的交割，不过并未紧缩市场资金，至下周为止利率应能在宽裕的资金环境下，持稳低位。

交易商表示，央行上日标售的一年期定存单，虽然金额由1,200亿台币提高至1,300亿，不过银行的资金并未因此受到紧缩的效果；投信端则是有多有缺，寿险方也有部分多钱的寿险入场找券。

〞今天从投信寿险都有收到钱，新做的，利率持稳。〞一位民营金融机构交易员表示。

另外一位票券商交易员则表示，自投信和银行都有新的承做债券附买回交易，银行虽有交割大额央行定存单的紧缩因素，不过实际影响并不大，利率大致能够持平低位。

台湾央行周三标售的1,300亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.585%，大致符合市场预期，并较前次标售均标0.591%走低0.6个基点，为连续第五个月走低。

本周五(6日)有德意志银行外币金融债交割。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，公司债RP主要成交在0.63-0.65%，同于上日。