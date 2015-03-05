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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 18:07 BJT

路透基点：台湾昇阳光电筹借90亿台币，用于再融资--TRLPC

路透香港3月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，台湾太
阳能电池制造商昇阳光电正在筹借90亿台币(2.86亿美元)，为2011年借入
的一笔贷款进行再融资。
    
    彰化银行正在协调这笔五年期贷款案，并在与借款方协商条款。
    
    消息人士称，这笔融资案预计将在3月底或4月初启动。
    
    资金将用于为昇阳光电2011年4月的81亿台币贷款进行再融资，亦将
用于资本支出。
    
    一位消息人士表示，两次交易将采用相似的结构。
    
    2011年的那笔贷款由兆丰国际商业银行负责牵头。最初筹款目标额为
74亿台币，后来调高至81亿台币。分为10亿台币的42个月定期贷款A部分(
用于偿还债务)、34亿台币的五年期定期贷款B部分(用于资本支出)、以及
37亿台币五年期循环贷款的C部分(用于运营资本)。
    
    所有贷款利率均为较90天二级市场商业票据(CP)利率加码90个基点。
(完)
  
 (编译 洪曦; 审校 白云)
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