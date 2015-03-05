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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 18:13 BJT

路透基点：丽新为海洋公园酒店项目筹办36亿港元俱乐部贷款--TRLPC

路透香港3月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，香港上
市开发商丽新发展正在筹办一笔36亿港元(4.64亿美元)四年期俱乐部贷款
，支持海洋公园的酒店项目。
    
    消息人士称，约10余家银行正在考虑加入。
    
    丽新发展的全资附属子公司财阁有限公司为借款人。一名消息人士称
，贷款的综合收益在200个基点以上。
    
    丽新发展在2014年5月接获海洋公园发出的招标确认书，以发展及营
运海洋公园海洋酒店。
    
    这个项目估计将耗资41亿港元。
    
    海洋酒店将高达六层，总建筑面积约34,000平方米，提供最多495间
客房。预计2017年第四季完成。(完)
  
 (编译 蔡美珍；审校 白云)
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