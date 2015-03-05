表格：沪港通活跃股一览--3月5日

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透香港3月5日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 43.77 14.90 买入成交金额 25.09 8.45 卖出成交金额 18.67 6.45 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 244,432,602 173,911,382 418,343,984 2 中国石化 5,618,665 373,155,415 378,774,080 3 新华保险 292,243,023 3,545,737 295,788,760 4 中国银行 34,506,306 84,909,930 119,416,236 5 伊利股份 64,527,457 50,986,597 115,514,054 6 中信证券 34,380,384 68,841,305 103,221,689 7 工商银行 27,522,602 70,857,538 98,380,140 8 上汽集团 63,234,370 31,558,220 94,792,590 9 广汇能源 93,673,035 183,470 93,856,505 10 华泰证券 82,433,779 772,143 83,205,922 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 汉能薄膜发电 490,996,680 336,558,140 827,554,820 2 保利协鑫能源 22,587,640 4,982,860 27,570,500 3 中国联通 0 23,385,840 23,385,840 4 汇丰控股 2,444,020 20,436,520 22,880,540 5 紫金矿业 17,384,140 3,659,940 21,044,080 6 中海油田服务 11,282,840 6,884,720 18,167,560 7 中国南车 9,230,900 6,989,480 16,220,380 8 上海电气 13,436,640 2,704,980 16,141,620 9 新华保险 9,889,435 5,802,050 15,691,485 10 中国北车 5,530,735 10,064,905 15,595,640 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。