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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 18:19 BJT

表格：沪港通活跃股一览--3月5日

路透香港3月5日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             43.77                       14.90
 买入成交金额                   25.09                        8.45
 卖出成交金额                   18.67                        6.45
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安      244,432,602    173,911,382    418,343,984
 2                   中国石化        5,618,665    373,155,415    378,774,080
 3                   新华保险      292,243,023      3,545,737    295,788,760
 4                   中国银行       34,506,306     84,909,930    119,416,236
 5                   伊利股份       64,527,457     50,986,597    115,514,054
 6                   中信证券       34,380,384     68,841,305    103,221,689
 7                   工商银行       27,522,602     70,857,538     98,380,140
 8                   上汽集团       63,234,370     31,558,220     94,792,590
 9                   广汇能源       93,673,035        183,470     93,856,505
 10                  华泰证券       82,433,779        772,143     83,205,922
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 汉能薄膜发电    490,996,680    336,558,140    827,554,820
 2                 保利协鑫能源     22,587,640      4,982,860     27,570,500
 3                 中国联通                  0     23,385,840     23,385,840
 4                 汇丰控股          2,444,020     20,436,520     22,880,540
 5                 紫金矿业         17,384,140      3,659,940     21,044,080
 6                 中海油田服务     11,282,840      6,884,720     18,167,560
 7                 中国南车          9,230,900      6,989,480     16,220,380
 8                 上海电气         13,436,640      2,704,980     16,141,620
 9                 新华保险          9,889,435      5,802,050     15,691,485
 10                中国北车          5,530,735     10,064,905     15,595,640
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
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