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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 18:27 BJT

中国企业：目前无减持民生银行打算，将重点进军金融领域--泛海董事长

路透北京3月5日 - 泛海控股集团董事长卢志强周四表示，目前没有减持民生银行 的打算，同时，金融领域将是泛海未来重点进军的行业。

他在中国两会间隙称，是否继续持有民生银行取决于泛海自身的战略布局，如果市场有更好机会，不排除减持包括民生银行在内的企业。

“民生银行经过20余年发展，包括股权结构不可能一成不变，经营发展也不可能一直向上不出现问题，现在没考虑好，（减持）决定取决于新的市场机会，...管理层换届应该没什么影响。”他称。

截止去年9月30日，泛海集团持有民生银行2.46%的股份。

谈及未来金融领域的布局，卢志强表示，目前泛海集团已经进入银行、证券、信托、期货等领域，保险业也在进军，下一步也积极关注互联网金融。（完） (发稿 李铮；审校 李贺/曾祥进)
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