《交易视点》强势美元循环未止，看好短天期美债--汇丰银台湾总经理

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透台北3月5日 - 汇丰(HSBC) 商业银行台湾区总经理李钟培周四表示，由于国际油价 下跌至低档，将来强势美元的循环暂时不会停止，若担心美国调息时程的话，或可考虑买进短天期美债。
他在一场公开活动上指出，美债可否买进要考虑两个因素：首先是美国何时升息，其次美元是强势货币，建议或可考虑买进短天期美债。
“如怕(美国升息)的话就买短的(美债)。”他说。
至于近期台湾公债屡遭截标，他也建议称，国库署可考虑提高公债发行面弹性，改善公债发行架构及天期可与备受青睐的国际板债券竞争。
财政部国库署长凌忠嫄今日回应表示，考虑采多次标售公债，单次标售金额降低的方式，以减少公债标售时国库截标机率。因应此做法，单期主流公债标售金额由400亿台币，降为至少300亿台币。
另外，国际票券总经理蔡佳晋在会中也指出，美国升息的时间点不会太早，幅度料应有限，在全球资金派对尚未结束下，预估利率及汇率今年将呈现区间内波动走势。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。