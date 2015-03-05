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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 18:27 BJT

《交易视点》强势美元循环未止，看好短天期美债--汇丰银台湾总经理

路透台北3月5日 - 汇丰(HSBC) 商业银行台湾区总经理李钟培周四表示，由于国际油价 下跌至低档，将来强势美元的循环暂时不会停止，若担心美国调息时程的话，或可考虑买进短天期美债。

他在一场公开活动上指出，美债可否买进要考虑两个因素：首先是美国何时升息，其次美元是强势货币，建议或可考虑买进短天期美债。

“如怕(美国升息)的话就买短的(美债)。”他说。

至于近期台湾公债屡遭截标，他也建议称，国库署可考虑提高公债发行面弹性，改善公债发行架构及天期可与备受青睐的国际板债券竞争。

财政部国库署长凌忠嫄今日回应表示，考虑采多次标售公债，单次标售金额降低的方式，以减少公债标售时国库截标机率。因应此做法，单期主流公债标售金额由400亿台币，降为至少300亿台币。

另外，国际票券总经理蔡佳晋在会中也指出，美国升息的时间点不会太早，幅度料应有限，在全球资金派对尚未结束下，预估利率及汇率今年将呈现区间内波动走势。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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