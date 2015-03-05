全球贵金属：再生金市场重心由西向东转移，因亚洲黄金存量持续增长--报告

路透北京3月5日 - 世界黄金协会和波士顿咨询公司（BCG）共同发布最新报告称，再生金占全球黄金供应量三分之一，再生金市场重心由西向东转移，因亚洲黄金存量持续增长。

报告称，2014年再生金总量跌至七年来最低水平，预计在2015年仍将继续维持低位。导致这一局面的部分主要原因包括：金价较几年前更低、更加稳定的经济环境使廉价抛售减少、以及与市场密切相关的再生金原料枯竭。

该份再生金行业最新调查报告指出，由于亚洲的黄金存量持续增长，使得再生金市场的重心可能将向东转移。印度和中国的金饰消费在全球所占比重由2004年的28%提升至2014年的60%，这将导致亚洲再生金业务的本土竞争不断升温。

中短期内，竞争加剧和产能过剩是高价值再生金和工业再生金两大领域面临的主要挑战。此外，贵金属价格的下跌进一步压缩了再生金行业价值链各环节的利润，进而促进了行业的整合。

“再生金行业的从业者面临着机遇与挑战交织的复杂局面。其中最主要的挑战是产能过剩，特别是在废弃电子电气设备回收方面——在过去十年间，废弃电子电气设备回收的全球产能翻了近一番。“BCG合伙人兼董事总经理Matthias Tauber。

世界黄金协会市场信息部经理Alistair Hewitt表示，预计再生金总量在2015年仍将保持低位，甚至有可能进一步下探，这是由于近几年来大量与市场密切相关的供应已经告罄。

Alistair Hewitt并称，廉价抛售的减少也可能将进一步抑制再生金总量的增长，许多再生金回收者难以获取到库存。即便如此，回收再利用仍是黄金供应中最活跃的组成部分，起到了平衡黄金市场的作用。一旦2015年出现任何价格增长! ，都有可能引发再生金总量的上升。