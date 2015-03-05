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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 19:09 BJT

东南亚股市：泰股至六周收盘低位，马来西亚股市创近两个月最大日跌幅

路透曼谷3月5日 - 泰国指标股指周四创下六周收盘低位，因大盘股
除息。而马来西亚股市录得近两个月最大单日跌幅，投资者在马来西亚央
行利率决定前抛出。
    
    马来西亚股市指标股指 下跌1.1%，创下1月6日以来最大单日
跌幅，30支成分股中有26支下跌。该指数收报1,806.09，为2月13日以来
最低收盘位。
    
    马来西亚央行周四一如预期维持指标利率于3.25%不变，并称2015年
第一季过后通胀料将步入上升趋势。 
    
    该利率决定是在市场收盘后宣布的。
    
    泰国股市指标股指 下跌0.6%至1,553.33，为1月21日以来最低
收位。除息大盘股领跌，包括Bangchak Petroleum 和Electrici
ty Generating 。电信股Jasmine International 大
跌近20%。
    
    新加坡股市 、菲律宾股市 和越南股市 都收在平
盘下方，印尼股市则回吐稍早录得的大部分涨幅。(完)
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