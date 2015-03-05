马来西亚期市：棕榈油降至约一周低点，因市场前景堪忧

路透吉隆坡3月5日 - 马来西亚棕榈油期货周四跌至近一周低点，逆 转盘中一度升至八个月高位的升势，因行业分析师对下半年预期不太乐观 。 吉隆坡的一行业会议上，业内主要的分析师表示未来几个月价格将上 涨，因供给紧缩，不过或在今年晚些时候降至六年低点，因产出盖过需求 。 指标3月棕榈油合约 收跌1.8%至每吨2,321马币(林吉特)， 仅仅稍高于2月27日的最低。该合约盘中高见2,400马币，为2014年7月以 来的最高位。 尽管对于主要产出国马来西亚和印尼产出将季节性下降的预期支撑了 市场，但市场参与者目前怀疑这能在多大程度上托市，认为动荡的原油价 格或继续削弱生物燃料业对棕榈油的需求。 成交量为42,278口， 高于往常的35,000口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 高琦)