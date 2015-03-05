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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 19:09 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水反弹，库存虽然升高但需求强劲

路透新加坡3月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水在周四反弹，止住
此前两日的跌势，受到现货交易需求的提振，尽管本地库存增加。
    
    380-cst燃料油现货升水上涨0.61美元，至每吨较新加坡现货报价升
水0.77美元，受益于香港上市公司光汇石油的强劲买需支撑。
    
    光汇石油继续标购4万吨380-cst燃料油船货，报价是每吨升水0.50美
元，之前的第一笔是从中国航油手中购得。
    
    据新加坡国际企业发展局(IES)周四发布的数据，新加坡本地的燃料
油库存连续第三周上升，在3月4日止当周达到近八个月高点2,237万桶(35
2万吨)，较前一周增加1.7%。
    
    进口大增逾40%至155万吨，主要是来自沙特阿拉伯、俄罗斯和荷兰的
船货。出口增加30万吨，更多船货发往韩国、日本和香港。
    
    台塑石化以创下七个月高位的升水售出一船裂解燃料油，因市场对于
较高密度和较低粘度的燃料油需求坚挺。
    
    消息人士称，台塑石化还售出1.5万吨、船期3月13-15日的180-cst燃
料油，发往瑞士能源贸易商摩科瑞，较新加坡现货报价每吨升水约50美元
。
    
    一位新加坡交易员称，这笔船货的升水本来可以要得更高，因为是0.
15%的超低硫品级。
    
    有一笔现货交易达成。中国航油向光汇石油售出4万吨380-cst燃料油
，船期3月20-24日，较新加坡现货报价每吨升水0.50美元。（完）
    
      
      
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 (编译 高琦 审校 王洋)
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