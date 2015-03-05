国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水反弹，库存虽然升高但需求强劲

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透新加坡3月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水在周四反弹，止住 此前两日的跌势，受到现货交易需求的提振，尽管本地库存增加。 380-cst燃料油现货升水上涨0.61美元，至每吨较新加坡现货报价升 水0.77美元，受益于香港上市公司光汇石油的强劲买需支撑。 光汇石油继续标购4万吨380-cst燃料油船货，报价是每吨升水0.50美 元，之前的第一笔是从中国航油手中购得。 据新加坡国际企业发展局(IES)周四发布的数据，新加坡本地的燃料 油库存连续第三周上升，在3月4日止当周达到近八个月高点2,237万桶(35 2万吨)，较前一周增加1.7%。 进口大增逾40%至155万吨，主要是来自沙特阿拉伯、俄罗斯和荷兰的 船货。出口增加30万吨，更多船货发往韩国、日本和香港。 台塑石化以创下七个月高位的升水售出一船裂解燃料油，因市场对于 较高密度和较低粘度的燃料油需求坚挺。 消息人士称，台塑石化还售出1.5万吨、船期3月13-15日的180-cst燃 料油，发往瑞士能源贸易商摩科瑞，较新加坡现货报价每吨升水约50美元 。 一位新加坡交易员称，这笔船货的升水本来可以要得更高，因为是0. 15%的超低硫品级。 有一笔现货交易达成。中国航油向光汇石油售出4万吨380-cst燃料油 ，船期3月20-24日，较新加坡现货报价每吨升水0.50美元。（完） NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 高琦 审校 王洋)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。