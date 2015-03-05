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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 19:14 BJT

国际油市：石脑油裂解价差下跌，但坚挺需求遏制跌幅

路透新加坡3月5日 - 亚洲4月下半月石脑油裂解价差周四从三周高位
稍稍下滑，至每吨104.55美元，受布兰特原油下滑的拖累。
    
    不过对石脑油的需求仍强劲，买家加快购买船货。
    
    日本的Mitsui Chemicals已买入4月上半月石脑油船货，交易员估计
交易价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水约9-9.50美元。
    
    该公司曾在2月初支付7-8美元的升水购买了3月上半月船货。
    
    马来西亚的Titan标购2.5万吨4月下半月石脑油。
    
    日本的Idemitsu和韩国的LG Chem本周都入市求购4月船货。 
    
    官方数据显示，3月4日止当周新加坡轻质馏分油库存下跌约1.8%至八
周低点1,318.5万吨。
    
    新加坡现货市场上，Phillips 66以每桶73.80美元向中石油出售一艘
船期为3月20-24日的92号汽油船货。
    
    壳牌以每桶73.80美元从PTT手中购入一艘船期为3月20-24日的92号汽
油船货。壳牌还以每桶73.50美元从道达尔手中购入一艘船期为3月28日至
4月1日的92号汽油船货。
    
    壳牌并以每吨552.50美元的价格向伊藤忠商事出售一艘船期为5月上
半月的石脑油船货。(完)
         
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 (编译 王洋; 审校 高琦)
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