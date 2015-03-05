国际油市：石脑油裂解价差下跌，但坚挺需求遏制跌幅

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透新加坡3月5日 - 亚洲4月下半月石脑油裂解价差周四从三周高位 稍稍下滑，至每吨104.55美元，受布兰特原油下滑的拖累。 不过对石脑油的需求仍强劲，买家加快购买船货。 日本的Mitsui Chemicals已买入4月上半月石脑油船货，交易员估计 交易价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水约9-9.50美元。 该公司曾在2月初支付7-8美元的升水购买了3月上半月船货。 马来西亚的Titan标购2.5万吨4月下半月石脑油。 日本的Idemitsu和韩国的LG Chem本周都入市求购4月船货。 官方数据显示，3月4日止当周新加坡轻质馏分油库存下跌约1.8%至八 周低点1,318.5万吨。 新加坡现货市场上，Phillips 66以每桶73.80美元向中石油出售一艘 船期为3月20-24日的92号汽油船货。 壳牌以每桶73.80美元从PTT手中购入一艘船期为3月20-24日的92号汽 油船货。壳牌还以每桶73.50美元从道达尔手中购入一艘船期为3月28日至 4月1日的92号汽油船货。 壳牌并以每吨552.50美元的价格向伊藤忠商事出售一艘船期为5月上 半月的石脑油船货。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 高琦)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。