国际油市：石脑油裂解价差下跌，但坚挺需求遏制跌幅

路透新加坡3月5日 - 亚洲4月下半月石脑油裂解价差周四从三周高位 稍稍下滑，至每吨104.55美元，受布兰特原油下滑的拖累。 不过对石脑油的需求仍强劲，买家加快购买船货。 日本的Mitsui Chemicals已买入4月上半月石脑油船货，交易员估计 交易价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水约9-9.50美元。 该公司曾在2月初支付7-8美元的升水购买了3月上半月船货。 马来西亚的Titan标购2.5万吨4月下半月石脑油。 日本的Idemitsu和韩国的LG Chem本周都入市求购4月船货。 官方数据显示，3月4日止当周新加坡轻质馏分油库存下跌约1.8%至八 周低点1,318.5万吨。 新加坡现货市场上，Phillips 66以每桶73.80美元向中石油出售一艘 船期为3月20-24日的92号汽油船货。 壳牌以每桶73.80美元从PTT手中购入一艘船期为3月20-24日的92号汽 油船货。壳牌还以每桶73.50美元从道达尔手中购入一艘船期为3月28日至 4月1日的92号汽油船货。 壳牌并以每吨552.50美元的价格向伊藤忠商事出售一艘船期为5月上 半月的石脑油船货。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 高琦)