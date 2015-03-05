国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差下滑，因中东的新供应入市

路透新加坡3月5日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周四下滑，交易商称 有来自中东的新供应入市，不过价差跌幅有限，因新加坡本地库存大幅下 降。 根据新加坡国际企业发展局(IES)的数据，在3月4日止当周，新加坡 本地柴油和航煤库存大降17%至七周低点1,026.4万桶。 大部分的库存下降都源于发往南非的柴油船货大增，新加坡上周出口 油品达148,000吨，远高于此前一周的11,000吨。 南非的PetroSA继续通过现货招标来寻购3月末到4月初的柴油船货， 交易商称这些船货可能从新加坡或印度起运。南非正遭遇2008年以来的最 严重停电，从而刺激了备用柴油发动机的用油需求。 数据显示，还有一笔少见的8.7万吨柴油运往非洲西海岸的Togo港口 。 澳洲、印尼、缅甸和越南在上周都进口了较前一周更多的柴油，韩国 出口量则下降，这都导致柴油库存下滑。 现货市场有一笔柴油交易达成，无航煤交易。P66向维多售出18万桶 含硫10ppm柴油，船期是3月20-24日，较3月18-24日期间新加坡平均报价 每桶升水1.10美元。（完） NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 高琦 审校 王洋)