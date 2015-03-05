国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差下滑，因中东的新供应入市

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透新加坡3月5日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周四下滑，交易商称 有来自中东的新供应入市，不过价差跌幅有限，因新加坡本地库存大幅下 降。 根据新加坡国际企业发展局(IES)的数据，在3月4日止当周，新加坡 本地柴油和航煤库存大降17%至七周低点1,026.4万桶。 大部分的库存下降都源于发往南非的柴油船货大增，新加坡上周出口 油品达148,000吨，远高于此前一周的11,000吨。 南非的PetroSA继续通过现货招标来寻购3月末到4月初的柴油船货， 交易商称这些船货可能从新加坡或印度起运。南非正遭遇2008年以来的最 严重停电，从而刺激了备用柴油发动机的用油需求。 数据显示，还有一笔少见的8.7万吨柴油运往非洲西海岸的Togo港口 。 澳洲、印尼、缅甸和越南在上周都进口了较前一周更多的柴油，韩国 出口量则下降，这都导致柴油库存下滑。 现货市场有一笔柴油交易达成，无航煤交易。P66向维多售出18万桶 含硫10ppm柴油，船期是3月20-24日，较3月18-24日期间新加坡平均报价 每桶升水1.10美元。（完） NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 高琦 审校 王洋)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。