中国外汇：当前投机资本外流非常严重，应谨慎推动资本项下可兑换--专家

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院学部委员余永定周四指出，中国当前投机与套利的资本外流现象非常严重，应谨慎、渐进推动资本项下的人民币可兑换，防止投机套利和资本外流。
他在参加两会期间表示，目前中国经常项目是顺差，但人民币兑美元汇率贬值压力却越来也大，主要是因为资本和金融项目逆差引致。企业套利和国内资产转移到国外，共同驱动资本外流。
“我们海外投资完全正常，产能过剩向外输出；但企业套利、投机现象非常严重，在国际上这方面讨论非常多。这个现象如果我们不重视，经济稳定将无法维持。”他称。
他并表示，应高度关注中国企业债务问题，目前中国企业债务规模迅速增长，已超过美国的企业债务规模，达到令人担忧的水平；债务会影响到整个经济运行，必须要有切实措施遏制这种趋势。
他并指出，劳动生产率增速和劳动力供给增速构成了经济潜在增速。中国劳动力供给增速在下降，如果不通过创新提高劳动生产率，经济增速就会进一步下滑；而中国目前劳动供给增速下降，适龄劳动人口增速已为负，建议对计划生育政策作出调整，解决劳动力供给速度下降问题。
中国国家外汇管理局此前数据显示，2014年四季度资本和金融项目逆差912亿美元，超过全球金融危机时2008年四季度的468亿美元逆差，创出1998年有纪录以来的新高。2014全年逆差达到创纪录的960亿美元，而过去十五年中仅2012年录得318亿美元逆差，2013年顺差高达3,262亿美元。 （完）
浏览中国两会相关报导，请点选 (发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。