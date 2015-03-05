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货币新闻 | 2015年 3月 6日 星期五 01:02 BJT

欧洲央行：上调经济成长预测，下周开始印钞

路透尼科西亚/法兰克福3月5日 - 欧洲央行(ECB)下周将开始启动量化宽松，并提高了对于今明两年的经济成长预测。欧洲央行总裁德拉吉表示，将于3月9日首次利用新钞购买公债。

欲浏览详细内容，请点选 (编译 张涛；审校)
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