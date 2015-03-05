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市场报道 | 2015年 3月 5日 星期四 21:59 BJT

表格：美国第四季非农生产率环比年率修正值为下滑2.2%

路透3月5日 - 美国劳工部周四公布，美国第四季非农生产率环比年率修正值为下滑2.2%，前值为下滑1.8。

环比年率系以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.

以下为详细数据(经季节调整之环比年率/%)：

生产率 单位劳工成本 小时报酬

第四季-R 第四季-P 第四季-R 第四季-p 第三季-R 第四季-P

非农业 -2.2 -1.8 4.1 2.7 1.9 0.9

注：P表示初值；PR表示前值，R表示修正值。(完) (编译 王洋; 审校 利棣儿)
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