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市场报道 | 2015年 3月 5日 星期四 22:41 BJT

美国热股：艾伯维将以约210亿美元收购Pharmacyclics，前者股价下跌

路透3月5日 - 美国制药企业艾伯维(AbbVie) 表示，将以大约210亿美元收购抗癌药生产企业Pharmacyclics ，以扩大其肿瘤药物产品线。艾伯维给出的价格是每股261.25美元，以现金加股票的形式支付，这个价格较Pharmacyclics周三在Nasdaq的收盘价溢价13%。

艾伯维股价周四盘初下挫4.8%，报57.35美元；Pharmacyclics股价周四盘初暴涨10.68%，报255.10美元。(完) (编译 王洋; 审校 利棣儿)
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