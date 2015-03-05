版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 5日 星期四 22:39 BJT

美国热股：COSTCO WHOLESALE季度获利好于预期，股价上扬

路透3月5日 - 美国第三大零售商COSTCO WHOLESALE 公布季度获利好于预期，受助于与其上个月特殊现金派息相关的税收优惠。

该公司股价周四盘初上涨2.84%，报151.36美元。(完) (编译 王洋; 审校　利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐