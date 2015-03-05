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市场报道 | 2015年 3月 5日 星期四 22:45 BJT

美国热股：加拿大天然气开采商ENCANA计划发行新股筹资，巩固资产负债表

路透3月5日 - 加拿大最大的天然气生产商ENCANA CORP 表示，计划通过在二级市场上的发行筹集最多14.4亿加元(11.6亿美元)，因公司计划通过此次售股支撑其因油价和天然气价格低迷打压的资产负债状况。

在美国上市的ENCANA CORP股价周四盘初下跌4.56%，报11.70美元。(完) (编译 王洋; 审校　利棣儿)
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