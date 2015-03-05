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市场报道 | 2015年 3月 5日 星期四 22:40 BJT

美国股市：开盘小升，此前公布的初请失业金人数高于预期

路透纽约3月5日 - 美国股市周四在连跌两日后小幅开高，此前美国公布的初请失业金人数高于预期。工厂订单将稍后出炉。

道琼工业指数 升26.87点，或0.15%，至18,123.77点；标准普尔500指数 涨2.48点，或0.12%，至2,101.01点；Nasdaq指数 上涨12.76点，或0.26%，至4,979.90点。(完)
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