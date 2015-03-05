《焦点》欧洲央行上调经济成长预测，下周开始印钞

* 量化宽松将在3月9日启动

* 欧洲央行上调今年和明年经济成长预估

* 2017年通胀率预计接近目标水平

* 增加对希腊银行业者的紧急救助

* 欧元区二线国家公债收益率：link.reuters.com/byk48v

路透尼科西亚/法兰克福3月5日 - 欧洲央行(ECB)下周将开始启动量化宽松，并提高了对于今明两年的经济成长预测。

欧洲央行总裁德拉吉表示，将于3月9日首次利用新钞购买公债。

欧洲央行曾表示，每月将购买600亿欧元主权债券，直到2016年9月，或者直到通胀率回升到目标水准：接近但低于2%。

欧洲央行上调今年的经济成长率预估至1.5%，高于去年12月预估的1.0%。

该央行现在预测2016年经济成长1.9%，亦高于先前预测的1.5%。

“最新的经济数据，尤其是截至2月的一些调查报告，显示今年年初经济活动出现进一步改善，”德拉吉在记者会上表示。

“展望未来，我们预期经济复苏将逐渐扩大范围和增强势头。”

一项对路透调查结果的分析显示，欧元区自年初以来公布的最重要的经济数据报告，超过一半都优于路透分析师的平均预估，而且有不少数据甚至超过了最高预估值。

目前欧元区通胀率为负0.3%，预计今年为零，2017年升至1.8%，这足够接近欧洲央行的通胀率目标，预示印钞行动不会持续到2016年9月以后。

欧洲央行要想让市场相信它的购债计划将取得成效，还需下很大功夫。路透调查的分析师中，只有半数认为购债计划将帮助通胀率升向接近2%的目标水平，半数认为购债计划的持续时间将需要延长。

2月份负0.3%的通胀率高于预期，油价已从1月低位反弹，经济成长正在加快，而欧元兑美元隔夜触及11年新低，增强了输入型通胀将会上升的前景。

“欧元区经济展望所面临的风险仍然偏于下行，但在近期的货币政策决定和油价下降之后，这种风险已经减小，”德拉吉表示。

**救助希腊**

欧洲央行努力避免卷入关于希腊前途的政治争论，德拉吉暗示欧洲央行不会同意希腊的请求，允许该国发行更多的短期债券来克服短期融资困难。

但他表示，欧洲央行已经提高了希腊央行可以向其银行业提供的紧急流动性援助(ELA)金额。

对于欧洲央行启动量化宽松的预期，已经推动欧元区借款成本大幅下降，西班牙10年期资金借款成本降到了1.3%以下，而投资者持有德国五年期公债，实际上还要倒贴。意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率(殖利率)本周均降到了纪录低点。

一些分析师曾认为，欧洲央行以负的收益率购买公债可能会扭曲公债市场。德拉吉表示，将避开收益率低于欧洲央行负0.2%存款利率的公债。

另一个令人担忧的问题是，欧洲央行是否能找到足够多的公债可以购买。市场中存在大量未投资现金，而且银行业者必须持有政府公债等优质资产。

“可能存在一些复杂性。我们认为这些并不要紧，”德拉吉表示，指出超过半数的欧元区主权债券在欧元区以外。

德拉吉表示，现在球在欧元区各国政府一边，他们必须推进结构性经济改革，为经济复苏做出“决定性”贡献。(完)