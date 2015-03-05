金属期市：中国刺激憧憬激励多数金属上涨，期铜因库存猛增而下跌

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
* LME铜库存猛增10,250吨
* 日本铝买家第二季支付的升水降至每吨380美元
路透伦敦3月5日 - 伦敦金属交易所(LME)多数主要基本金属周四上涨，因在中国降低经济成长目标后，市场寄望中国将推出进一步经济刺激举措。但期铜价格下滑，其库存再次急升令供应过剩的忧虑加重。
中国计划增加支出的消息几乎使所有主要金属受到提振。中国政府工作报告显示，今年国内生产总值（GDP）增长预期目标下调至7%左右，今年通胀、货币、外贸等预期目标也均下调，以为进一步深化改革和调整经济结构腾挪空间。
“金属市场上涨，因为希望胜过了现实，”法国兴业银行金属研究部主管Robin Bhar说。
“现实是中国经济增速在放缓，希望是中国财政和货币政策将进一步宽松，以刺激经济。”
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 是今日唯一收低的两种基本金属之一，收跌0.1%，报每吨5,835美元。
期铅 劲升2.6%，收报每吨1,820美元，此为逾两周最高水平。期锡 收涨1.9%，报18,140美元。
LME铜库存MCUSTX-TOTAL猛增10,250吨，至318,375吨，连续第二日大幅增加，今年迄今库存上升了80%。
一消息人士称，全球主要铝买家日本同意向一铝生产商支付的季度升水下降至每吨380美元。
LME期铝 收涨0.1%，报每吨1,802美元。期镍 收涨1.8%，报14,200美元，延续周三涨势。
期锌 跌0.5%，收报2,020美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 张涛)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。