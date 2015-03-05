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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 02:19 BJT

金属期市：中国刺激憧憬激励多数金属上涨，期铜因库存猛增而下跌

* LME铜库存猛增10,250吨

* 日本铝买家第二季支付的升水降至每吨380美元

路透伦敦3月5日 - 伦敦金属交易所(LME)多数主要基本金属周四上涨，因在中国降低经济成长目标后，市场寄望中国将推出进一步经济刺激举措。但期铜价格下滑，其库存再次急升令供应过剩的忧虑加重。

中国计划增加支出的消息几乎使所有主要金属受到提振。中国政府工作报告显示，今年国内生产总值（GDP）增长预期目标下调至7%左右，今年通胀、货币、外贸等预期目标也均下调，以为进一步深化改革和调整经济结构腾挪空间。

“金属市场上涨，因为希望胜过了现实，”法国兴业银行金属研究部主管Robin Bhar说。

“现实是中国经济增速在放缓，希望是中国财政和货币政策将进一步宽松，以刺激经济。”

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 是今日唯一收低的两种基本金属之一，收跌0.1%，报每吨5,835美元。

期铅 劲升2.6%，收报每吨1,820美元，此为逾两周最高水平。期锡 收涨1.9%，报18,140美元。

LME铜库存MCUSTX-TOTAL猛增10,250吨，至318,375吨，连续第二日大幅增加，今年迄今库存上升了80%。

一消息人士称，全球主要铝买家日本同意向一铝生产商支付的季度升水下降至每吨380美元。

LME期铝 收涨0.1%，报每吨1,802美元。期镍 收涨1.8%，报14,200美元，延续周三涨势。

期锌 跌0.5%，收报2,020美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 张涛)
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