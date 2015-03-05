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货币新闻 | 2015年 3月 6日 星期五 02:22 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马和较小型船运价攀升

路透3月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四微幅上涨，受助于巴拿马型船和较小型船运价上升。

乾散货运价指数上升2点，或0.36%，报561点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨7点，或1.22%，报583点，日均获利上升54美元，至4,669美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 攀升10点，报560点。灵便型船指数 涨10点，报348点。超灵便型船日均获利上升102美元，至5,857美元。灵便型船日均获利上升137美元，至5,056美元。

波罗的海海岬型船运价指数 跌14点，或2.93%，至464点。日均获利下跌217美元，至4,762美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。(完)

(编译 利棣儿；审校 张涛)
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